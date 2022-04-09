«Марсель» установил клубный рекорд в еврокубках - самая продолжительная победная серия

«Марсель» обыграл в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций греческий ПАОК и довел до шести подряд количество своих побед в матчах в рамках европейских турниров. Пять побед были одержаны в Лиге конференций, еще одна - в Лиге Европы.

Шесть побед кряду в матчах еврокубков - это рекорд «Марселя», который в общей сложности провел 248 матчей в европейских турнирах, дважды выходя в финал Кубка или Лиги чемпионов, причем в 1993-м клуб даже победил там. И ранее столь удачной серии в истории клуба не было!