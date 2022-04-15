«Марсель» ещё раз переиграл греческий ПАОК

«Марсель» в этом году всерьез нацелился на победу в европейском турнире - пусть это и будет Лига конференций. В ответном матче в рамках четвертьфинала Лиги Европы «Марсель» снова обыграл греческий ПАОК - на сей раз с минимальным счетом. Единственный мяч записал на свой счет Димитри Пайе.
Теперь французская команда сыграет в полуфинале турнира.
Протокол игры
|(1:0) Жерсон Сантос13'
|(2:0) Пайе Димитри45'
|48'Эль-Каддури Омар (2:1)
Пасхалакис Александрос•Ингасон Сверрир•Креспо Хосе•Лиратцис Элефтериос•Виейринья•Дуглас Гомес•Бисесвар Диего•Цингарас Теохарис•Куртич Ясмин•Акпом Чуба•Живкович Андрия
07 апреля. Стадион "Велодром" (Марсель).