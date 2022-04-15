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Лига конференций

«Марсель» ещё раз переиграл греческий ПАОК

15 Апреля 2022 • 00:09 Комментировать
Марсель
2:1
ПАОК
окончен

«Марсель» в этом году всерьез нацелился на победу в европейском турнире - пусть это и будет Лига конференций. В ответном матче в рамках четвертьфинала Лиги Европы «Марсель» снова обыграл греческий ПАОК - на сей раз с минимальным счетом. Единственный мяч записал на свой счет Димитри Пайе.

Теперь французская команда сыграет в полуфинале турнира.

Протокол игры  
Марсель 2:1ПАОК
(1:0) Жерсон Сантос13'   
(2:0) Пайе Димитри45'   
  48'Эль-Каддури Омар (2:1)
Манданда СтивЛирола ПольКолашинац СеадСалиба ВильямЧалета-Цар ДуеЮндер ДженгизГуйе ПапГендузи МаттеоЖерсон Сантос   90'Пайе ДимитриБакамбу Седрик
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07 апреля. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Марсель ПАОК
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окончен ПСВ 1:2 Лестер 2.05 3.55 3.60
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