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Лига конференций

Победа с ноткой недосказанности: «Марсель» одолел ПАОК в Лиге конференций

08 Апреля 2022 • 00:19 Комментировать
Марсель
2:1
ПАОК
окончен

Футболисты «Марселя» смогли с минимальным счетом переиграть греческий ПАОК, однако победа получилась не столь уверенной, как хотели провансальцы – 2:1.

Уже на 13-й минуте встречи после передачи Пайе Жерсон сумел забить гол в ворота соперника и вывел свой коллектив вперед. А уже под занавес игрового отрезка в качестве автора гола выступил Пайе, которому удалось отправить сферу в ворота после выверенной передачи Ундера – 1:1.

Впрочем, уже после перерыва ПАОК провел свою атаку, которой было суждено стать голевой. Живкович выкатил мяч на Эль-Каддури, которому никто не мешал переправить сферу в сетку – 2:1. Встреча катилась к минимальной победе «Марселя» и ничто не предвещало бунта на корабле, однако на 94-й минуте матче Жерсон получил вторую желтую карточку и удалился с поля. Во второй встрече в Греции он не сыграет.

Ответный поединок состоится в Греции всего через неделю.

Протокол игры  
Марсель 2:1ПАОК
(1:0) Жерсон Сантос13'   
(2:0) Пайе Димитри45'   
  48'Эль-Каддури Омар (2:1)
Манданда СтивЛирола ПольКолашинац СеадСалиба ВильямЧалета-Цар ДуеЮндер ДженгизГуйе ПапГендузи МаттеоЖерсон Сантос   90'Пайе ДимитриБакамбу Седрик
Запасные: Бертелли УгоНгапандуэтнбу СимонРонжье ВалентинКамара БубакарБенъяхья-Тани АйланБамба Дьенг АмадуАрит АминПау Лопес
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07 апреля. Стадион "Велодром" (Марсель).

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПАОК Лига конференций
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