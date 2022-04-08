Победа с ноткой недосказанности: «Марсель» одолел ПАОК в Лиге конференций

Футболисты «Марселя» смогли с минимальным счетом переиграть греческий ПАОК, однако победа получилась не столь уверенной, как хотели провансальцы – 2:1.

Уже на 13-й минуте встречи после передачи Пайе Жерсон сумел забить гол в ворота соперника и вывел свой коллектив вперед. А уже под занавес игрового отрезка в качестве автора гола выступил Пайе, которому удалось отправить сферу в ворота после выверенной передачи Ундера – 1:1.

Впрочем, уже после перерыва ПАОК провел свою атаку, которой было суждено стать голевой. Живкович выкатил мяч на Эль-Каддури, которому никто не мешал переправить сферу в сетку – 2:1. Встреча катилась к минимальной победе «Марселя» и ничто не предвещало бунта на корабле, однако на 94-й минуте матче Жерсон получил вторую желтую карточку и удалился с поля. Во второй встрече в Греции он не сыграет.

Ответный поединок состоится в Греции всего через неделю.