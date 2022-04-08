Полузащитник «Марселя» Пайе признан лучшим игроком недели в Лиге конференций

35-летний полузащитник «Марселя» Димитри Пайе признан лучшим игроком недели по итогам матчей в Лиге конференций.
В домашней игре против ПАОКа (2:1) француз отличился голом и результативной передачей. Претендентами получить награду были полузащитник «Буде-Глимт» Улрик Салтнес, хавбек «Славии» Йира Сор и защитник ПСВ Мауро Жуниор.
Ответные встречи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 14 февраля.
Пайе в нынешнем сезоне сыграл 26 матчей в чемпионате Франции за «Марсель», забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.