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Лига конференций

Полузащитник «Марселя» Пайе признан лучшим игроком недели в Лиге конференций

08 Апреля 2022 • 22:26 Комментировать
Марсель
2:1
ПАОК
окончен

35-летний полузащитник «Марселя» Димитри Пайе признан лучшим игроком недели по итогам матчей в Лиге конференций.

В домашней игре против ПАОКа (2:1) француз отличился голом и результативной передачей. Претендентами получить награду были полузащитник «Буде-Глимт» Улрик Салтнес, хавбек «Славии» Йира Сор и защитник ПСВ Мауро Жуниор.

Ответные встречи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 14 февраля.

Пайе в нынешнем сезоне сыграл 26 матчей в чемпионате Франции за «Марсель», забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.


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Марсель Димитрий Пайе Лига конференций
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