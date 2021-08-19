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Лига конференций УЕФА

Моуриньо — о матче с «Трабзонспором»: «Это было непросто»

19 Августа 2021 • 23:21 Комментировать
Трабзонспор
1:2
Рома
3.95 3.75 1.88
2-й тайм
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал победу своего клуба над турецким «Трабзонспором» (2:1) в выездном матче квалификации Лиги конференций, сообщает Football Italia.

По мнению специалиста, соперник его команды был не уровня Лиги конференций, а словно из плей-офф Лиги чемпионов. «Это было непросто, у них много опытных игроков», — отметил португалец. Наставник римлян также подчеркнул, что его футболисты старались действовать слаженно и надежно, несмотря на то, что не все из них ещё набрали оптимальную форму.

Ответная игра против «Трабзонспора» пройдет 26 августа на «Стадио Олимпико» в Риме.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Трабзонспор Лига конференций
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