Моуриньо — о матче с «Трабзонспором»: «Это было непросто»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал победу своего клуба над турецким «Трабзонспором» (2:1) в выездном матче квалификации Лиги конференций, сообщает Football Italia.

По мнению специалиста, соперник его команды был не уровня Лиги конференций, а словно из плей-офф Лиги чемпионов. «Это было непросто, у них много опытных игроков», — отметил португалец. Наставник римлян также подчеркнул, что его футболисты старались действовать слаженно и надежно, несмотря на то, что не все из них ещё набрали оптимальную форму.

Ответная игра против «Трабзонспора» пройдет 26 августа на «Стадио Олимпико» в Риме.