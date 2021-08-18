Тренер «Трабзонспора»: «Мы счастливы принять клуб, который известен по всему миру»

Наставник турецкого «Трабзонспора» Абдулла Авчи высказался в преддверии противостояния своей команды римской «Роме» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

«Мы счастливы принять на своём стадионе клуб, который известен по всему миру. «Рома» распоряжается футболистами высокого класса, а у нас будет поддержка родных трибун. Это окажет на нас позитивное влияние, так как их присутствие на матчах очень нам необходимо», - сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

«Трабзонспор» примет «Рому» в Турции завтра, 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по времени Москвы. Ответный поединок пройдет в столице Италии 26 августа. Победитель пары отправится в групповой этап Лиги конференций.