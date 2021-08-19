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Италия. Серия А

Шомуродов забил первый гол за «Рому»

19 Августа 2021 • 22:48 Комментировать
Трабзонспор
1:2
Рома
4.05 3.70 1.87
2-й тайм
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Нападающий итальянской «Ромы» Элдор Шомуродов отличился в своем первом официальном матче за клуб, сообщает сетевое издание «Евро-футбол.ру».

Сегодня 26-летний форвард появился на поле в матче Лиги конференций против турецкого «Трабзонспора» (2:1). На 81-й минуте игры он поразил ворота соперника, после чего был заменен. Для футболиста сборной Узбекистана это уже третий мяч в составе римского клуба — до этого он дважды забивал в товарищеских встречах с испанским «Бетисом» и марокканской «Раджа Касабланка».

В начале августа Элдор Шомуродов перебрался в «Рому» из «Дженоа», подписав пятилетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Элдор Шомуродов Лига конференций
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