Голы Вагнера Лава и Шомуродова помогли победить «Кайрату» и «Роме»

«Кайрат» практически обеспечил себе место в групповом раунде Лиги конференций. В гостях у «Фолы» алмаатинцы пропустили первыми, но забили четыре гола в ответ - 4:1. Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав оформил дубль.
В параллельном матче «Рома» одолела на выезде «Трабзонспор» (2:1). Победный удар на счет экс-игрока «Ростова» Элдора Шомуродова.
Протокол игры
|(1:0) Мустафич Мирза 19'
|28' Шушеначев Артур (1:1)
|37' Вагнер Лав (1:2)
|43' Алвеш Рикарду (1:3)
|69' Вагнер Лав (1:4)
Кабрал Эммануэл • Уассьеро Жан-Сильвио • Грисез Грегори • Клейн Жюльен • Пиментель Диого • Коррея Лукас • Мустафич Мирза • Дельгадо Гилсон • Карон Готье • Rodrigo Parreira • Bruno Correia Mendes
Запасные: Nenad Dragovic • Idir Boutrif • Им Томас • Симон Боб • Мухаремович Велдин • Мура Гийом • Дикаба Родриге • Семедо Тьяго
Покатилов Стас • Вороговский Ян • Дугалич Раде • Миканович Дино • Баньяк Франк • Алвеш Рикарду • Буранчиев Арсен • Оганесян Камо • Канте Хосе • Шушеначев Артур • Вагнер Лав
19 августа. Стадион "Жози Бартель".
Протокол игры
|Трабзонспор
|1:2
|Рома
|55' Пеллегрини Лоренцо (0:1)
|(1:1) Корнелиус Андреас 64'
|81' Шомуродов Элдор (1:2)
Чакыр Угурджан • Оздемир Берат • Кейбаши Исмаил • Перес Бруно • Ие Эдгар • Уго Витор • Бакасетас Тасос • Гамшик Марек • Нвакаеме Энтони • Жервиньо Куасси • Джанини Жорже
Патрисиу Руй • Карсдорп Рик • Винья Матиас • Манчини Джанлука • Ибаньес Рожер • Кристанте Бриан • Мхитарян Генрих • Пеллегрини Лоренцо • Верету Жордан • Дзаньоло Николо • Шомуродов Элдор
Запасные: Боер Пьетро • Рейнолдс Брайан • Залевский Никола • Диавара Амаду • Эль-Шаарави Стефан • Бове Эдоардо • Дарбо Эбрима • Калафьори Рикардо • Кумбулла Мараш • Фузато Даниэл • Перес Карлес • Майораль Борха
19 августа. Стадион "Шенол Гюнеш" (Трабзон).