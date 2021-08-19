Голы Вагнера Лава и Шомуродова помогли победить «Кайрату» и «Роме»

«Кайрат» практически обеспечил себе место в групповом раунде Лиги конференций. В гостях у «Фолы» алмаатинцы пропустили первыми, но забили четыре гола в ответ - 4:1. Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав оформил дубль.

В параллельном матче «Рома» одолела на выезде «Трабзонспор» (2:1). Победный удар на счет экс-игрока «Ростова» Элдора Шомуродова.