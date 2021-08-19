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Лига конференций УЕФА

Голы Вагнера Лава и Шомуродова помогли победить «Кайрату» и «Роме»

19 Августа 2021 • 22:55 Комментировать
Фола
1:4
Кайрат
окончен
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«Кайрат» практически обеспечил себе место в групповом раунде Лиги конференций. В гостях у «Фолы» алмаатинцы пропустили первыми, но забили четыре гола в ответ - 4:1. Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав оформил дубль.

В параллельном матче «Рома» одолела на выезде «Трабзонспор» (2:1). Победный удар на счет экс-игрока «Ростова» Элдора Шомуродова.

Протокол игры  
Фола 1:4 Кайрат
(1:0) Мустафич Мирза 19'    
    28' Шушеначев Артур (1:1)
    37' Вагнер Лав (1:2)
    43' Алвеш Рикарду (1:3)
    69' Вагнер Лав (1:4)
Кабрал Эммануэл Уассьеро Жан-Сильвио Грисез Грегори Клейн Жюльен Пиментель Диого Коррея Лукас Мустафич Мирза Дельгадо Гилсон Карон Готье Rodrigo Parreira Bruno Correia Mendes
Запасные: Nenad Dragovic Idir Boutrif Им Томас Симон Боб Мухаремович Велдин Мура Гийом Дикаба Родриге Семедо Тьяго
Покатилов Стас Вороговский Ян Дугалич Раде Миканович Дино Баньяк Франк Алвеш Рикарду Буранчиев Арсен Оганесян Камо Канте Хосе Шушеначев Артур Вагнер Лав
Запасные: Сейдахмет Еркебулан Алыкулов Гулжигит Кейлер Сергей Ульшин Андрей Анарбеков Темирлан Ибрагимов Равиль Широбоков Александр Усенов Данияр
19 августа. Стадион "Жози Бартель".
Протокол игры  
Трабзонспор 1:2 Рома
    55' Пеллегрини Лоренцо (0:1)
(1:1) Корнелиус Андреас 64'    
    81' Шомуродов Элдор (1:2)
Чакыр Угурджан Оздемир Берат Кейбаши Исмаил Перес Бруно Ие Эдгар Уго Витор Бакасетас Тасос Гамшик Марек Нвакаеме Энтони Жервиньо Куасси Джанини Жорже
Запасные: Сари Юсуф Пармак Абдулкадир Эмюр Абдулкадир Корнелиус Андреас Кардешлер Эрдже Трондсен Андерс Каплан Ахметджан Малли Юнус Асан Серкан Тюркмен Хюсейин Акпынар Мухаммет Койта Бенгали-Фоде
Патрисиу Руй Карсдорп Рик Винья Матиас Манчини Джанлука Ибаньес Рожер Кристанте Бриан Мхитарян Генрих Пеллегрини Лоренцо Верету Жордан Дзаньоло Николо Шомуродов Элдор
Запасные: Боер Пьетро Рейнолдс Брайан Залевский Никола Диавара Амаду Эль-Шаарави Стефан Бове Эдоардо Дарбо Эбрима Калафьори Рикардо Кумбулла Мараш Фузато Даниэл Перес Карлес Майораль Борха
19 августа. Стадион "Шенол Гюнеш" (Трабзон).
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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Кайрат Вагнер Лав Элдор Шомуродов
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окончен Карабах 1:0 Абердин
окончен КуПС 0:4 Унион Берлин
окончен Ракув 1:0 Гент 3.7 3.35 2.07
окончен Флора Таллин 4:2 Шемрок Роверс 2.95 3.2 2.5
окончен Нефтчи 3:3 Маккаби Хайфа 3.75 3.55 1.98
окончен Жальгирис 2:2 Будё-Глимт
окончен ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон
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Сегодня, 19 Августа
22:55 · Лига конференций УЕФА
Голы Вагнера Лава и Шомуродова помогли победить «Кайрату» и «Роме»
22:48 · Италия. Серия А
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