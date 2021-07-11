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Витория после победы над «Сочи»: «Я всем доволен»

11 Июля 2021, 20:33,

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Сочи» (4:0).

- Сегодня была достаточно удачная игра с нашей стороны. Перед матчем просил команду сыграть организованно и компактно в обороне. Что сегодня и удалось сделать, рад был это видеть. Как следствие, у соперника сегодня не было большого количества серьезных моментов. В атаке также хорошо себя показали, используя глубину и ширину поля с частыми разворотами, особенно в первом тайме. Растягивали соперника, выматывая тем самым, забили два гола и могли еще больше забивать, потому что моментов было много. Во втором тайме произошли изменения в составе. Но несмотря на это, также хорошо продолжали действовать в атаке. Также стоит отметить то, как убегали мы в контратаку. Помимо качества игры в атаке и обороне еще и результат хороший, поэтому хотел бы поблагодарить ребят за сегодняшнюю игру. Я всем доволен.

Сегодняшняя игра была достаточно серьёзной в плане замен. Касаемо выхода Романа Зобнина на поле, в тот момент нам был нужен игрок, который бы смог показать хорошие оборонительные качества на  этой позиции в центре поля, который смог бы строго сыграть в обороне, и Роман как раз отвечает этим требованиям, к тому же он в хорошей физической форме находится и мог также подключаться в атаку. Это было сделано потому, что «Сочи» во втором тайме в центре поля нам создавал проблемы в самом начале. Роман своей игрой их прекрасно решил, я знаю и отдаю себе отчет, на какой позиции он предпочитает играть, но обычно у меня игроки в случае необходимости должны адаптироваться к игре, понимать ее и действовать на нужных для меня позициях.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Руй Витория
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Комментарии (1)
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0
779
11 Июля 2021, 20:43

Постарался Спартак понравится новому на мостике.

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