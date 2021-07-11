Витория: «Прекрасно себе отдаю отчет, что в чемпионате будет сложнее»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Сочи» (4:0) ответил на вопросы о подготовке к сезону и финалу Евро-2020.

- Не забывайте, что мы сейчас находимся на сборах, мы еще на этапе подготовки, пытаемся внедрить какие-то новые процессы в команду. Безусловно, я прекрасно себе отдаю отчет, что в чемпионате будет сложнее. Российский чемпионат не такой простой, как многие думают. Я изучил его уже очень детально и могу это с уверенностью сказать. Нужно работать еще над многим, нужно ребятам почувствовать эту уверенность и перенести ее на чемпионат. Когда начнется сезон, то многое изменится. Но в сегодняшней игре ребята показали отличный футбол, они выполнили установку как в обороне, так и в атаке, и сыграли хорошо.

Финал Евро? Буду смотреть, вот сейчас закончу, поеду, включу телевизор. Обе команды хороши, обе мне интересны, особенно тем, что они начали свои проекты достаточно давно. Не сейчас их сформировали, а долго эволюционировали, чтобы придти к этому финалу Евро. Обе команды играют в современный футбол, агрессивно, дают мало пространства сопернику, поэтому я считаю, что сегодня игра решится в деталях. Не хочу гадать и делать какие-то прогнозы, ставки кто победит. Обе сборные отличные как в плане командной игры, так и в индивидуальном мастерстве.