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Кубок Париматч Премьер 2021
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Руй Витория дебютировал в Москве крупной победой над «Сочи»

11 Июля 2021, 19:54,

В воскресенье Руй Витория провёл первый поединок на «Открытие Банк Арена». «Спартак» в рамках Кубка Париматч Премьер легко разгромил «Сочи», забив по два мяча в каждом из таймов.

 

Протокол игры  
Спартак Москва 4:0 Сочи
(1:0) Бакаев Зелимхан 6'  
(2:0) Мирзов Резиуан 38'  
(3:0) Соболев Александр Сергеевич 62'  
(4:0) Мозес Виктор 83'  
Максименко Александр   46' (Ребров Артём (   46') Айртон Лукас   79' (Ещенко Андрей (   79') Гапонов Илья   46' (Мозес Виктор (   46') Жиго Самуэль   64' (Джикия Георгий (   64') Рассказов Николай   70'   79' (Ломовицкий Александр (   79') Хендрикс Йоррит Умяров Наиль Мирзов Резиуан   64' (Зобнин Роман (   64') Бакаев Зелимхан   64' (Глушенков Максим (   64') Игнатов Михаил Александрович   46' Мелкадзе Георгий   46' (Кутепов Илья (   46')
Запасные: Соболев Александр Сергеевич Тимофеев Артём Селихов Александр Роша Педро
Адамов Денис Заика Кирилл   75' (Шакуро Павел (   75') Миладинович Иван Родригао   46' (Прохин Данила (   46') Барац Матео   47' (Юрганов Игорь (   47') Юсупов Артур   79' (Колмаков Максим (   79') Цаллагов Ибрагим Пруцев Данил   59'   67' (Ангбан Викторьен (   67') Маргасов Тимофей Бурмистров Никита   47' (Барсов Максим (   47') Дуганджич Марко   47' (Попов Ивелин (   47')
Запасные: Павлов Даниил Прозоров Владимир Заболотный Николай Бардыбахин Вячеслав
11 июля.

Пока все предвкушали финал чемпионата Европы в России стартовал Кубок Париматч Премьер. В Москве на «Открытие Банк Арена» «Спартак» принимал «Сочи». Это была первая встреча Руй Витории на стадионе, который стал для него домашним. Было интересно посмотреть на «красно-белых», ведь португалец получил почти всех игроков в своё расположение. Да и соперник был серьёзный – «Сочи», как и «Спартак» уже вскоре начинает отбор в еврокубках, так что у обоих коллективов времени на раскачку нет.

«Спартак» с первых минут пошёл в атаку. Уже в самом дебюте Игнатов справа опасно простреливал на ближнюю штангу, но сочинцы отбились. Уже на шестой минуте хозяева забили. Рассказов сделал передачу по флангу на Игнатова, который подработал мяч, обыграл Родригао и сделал передачу на угол штрафной, откуда Бакаев роскошным обводящим ударом в дальний верхний угол открыл счёт.

«Красно-белые» быстро могли удвоить результат. Игнатов вывел Мелкадзе на рандеву с Адамовым, нападающий пробрасывал мяч мимо вратаря, но сделал это слабовато, и Родригао успел подстраховать своего голкипера. На 13-й минуте спартаковцы едва сами не сравняли счёт. После прострела слева Гапонов срезал мяч в свои ворота, но попал точно в руки Максименко.

После этого в матче наступило некоторое затишье. Более того, сочинцы скорее завладели инициативой, но ничего серьезного создавать у ворот Максименко у гостей не получалось. На 28-й минуте спартаковцы провели классную контратаку. Мелкадзе сделал передачу налево, Мирзов, не входя в штрафную, качнул Миладиновича и пробил в дальний угол, но Адамов в падении парировал мяч на угловой. Вскоре спартаковцы уже с другого корнера едва не забили – Бакаев навесил на ближний угол вратарской, откуда Мелкадзе бил головой в дальний угол, но чуть не попал в створ.

Ещё до перерыва спартаковцы удвоили результат. Хозяева на правом фланге активно включили прессинг, в результате которого Бакаев отобрал мяч и рванул по диагонали к штрафной, на входе в неё он сделал передачу левее на Мирзова, первый удар которого Адамов отбил, но футбольный снаряд отлетел вновь к Ризиуану, который на замахе убрал защитника и с пары метров расстрелял пустые ворота.

Вскоре хозяева могли отличиться и в третий раз. Мирзов слева сделал передачу в штрафную на Игнатова, который изящно переложил мяч с одной ноги на другую, оставив не у дел выскочившего Адамова, но удар хавбека принял на себя Родригао. Тут же сочинцы могли сократить отставание. Заика навесил слева, Дуганджич головой бил с близкого расстояния, Максименко сумел среагировать и спасти, футбольный снаряд отскочил к Бурмистрову, но он в створ не попал. На этом первый тайм и завершился.

В перерыве оба тренера сделали целый ряд замен. На старте второго тайма сочинцы действовали активнее и провели несколько атак, но защита во главе с Ребровым действовала спокойно. Время шло, но на поле во втором тайме ничего не происходило. Спартаковцы будто ничего особо не хотели, а у сочинцев ничего не получалось.

В этом неспешном темпе скорее заснули вновь сочинцы. За полчаса до конца матча Мирзов слева покатил мяч на угол штрафной, откуда Соболев обводящим ударом в дальний угол довёл счёт до разгромного. После этого на поле в составе «красно-белых» появились основные спартаковские сборники Джикия, Зобнин, а также Глушенков.

После этого спартаковцы уже забрали мяч себе, но атаковали уже с меньшим рвением. Минут за двенадцать до конца Соболев прорывался слева и простреливал на дальний угол вратарской в направлении партнёра, но Юрганов передачу прервал. Вскоре спартаковцы всё же забили. Умяров отдал мяч Мозесу, который из-за пределов штрафной прицельно выстрелил в верхний угол.

Так как в первом матче турнира «Рубин» обыграл «Химки» со счётом 1:0, то теперь «Спартак» возглавил таблицу турнира. Следующие матчи команды проведут в среду. «Сочи» встретится с «Химками», а «Спартаку» будет противостоять «Рубин».

Андрей Центров

0
Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Спартак Москва, Сочи
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Комментарии (8)
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0
Антидыня
11 Июля 2021, 20:28

Я не знаю, сколько Спартак продержится. Как бы вся тяга не ушла в гудок, как в том анекдоте про паровоз.

2
779
11 Июля 2021, 20:18

Спартак понравился.
Всё на уровне - игра в пас, мысль, скорость.
Индивидуально без претензий вообще.
Наверное, мы на разных стадиях подготовки с Сочи, поэтому так всё легко получилось.
Голы красавцы породистые.

0
KLINSMANN
11 Июля 2021, 20:09
Сочи уже не торт!
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1
Милка
11 Июля 2021, 20:02

А шо так официально-Сергеевич? Или где-то есть ещё один?

3
redwhite1959
11 Июля 2021, 20:01

В целом - неплохо! Три из четырёх мячей забиты с дальней дистанции - бить-то оказывается умеют! И нет этих бестолковых закидонов в штрафную! Очень интересно будет посмотреть на "Спартак" в следующей игре с "Рубином".

3
Милка
11 Июля 2021, 20:03

Очень интересно будет посмотреть на Спартак в настоящих официальных матчах

4
jUMPER
11 Июля 2021, 20:17

тады и в лихи чимпионив...тожа ынтыресно...))) они смиялися над Локо и Зинитам...таперича они покажуть...как надыть прально играть...)))

0
Ginlik
11 Июля 2021, 21:11

Правильный аватар! Такой должен висеть в красном уголке у любого уважающего себя Петербуржца!

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