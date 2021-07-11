Руй Витория дебютировал в Москве крупной победой над «Сочи»

В воскресенье Руй Витория провёл первый поединок на «Открытие Банк Арена». «Спартак» в рамках Кубка Париматч Премьер легко разгромил «Сочи», забив по два мяча в каждом из таймов.

Пока все предвкушали финал чемпионата Европы в России стартовал Кубок Париматч Премьер. В Москве на «Открытие Банк Арена» «Спартак» принимал «Сочи». Это была первая встреча Руй Витории на стадионе, который стал для него домашним. Было интересно посмотреть на «красно-белых», ведь португалец получил почти всех игроков в своё расположение. Да и соперник был серьёзный – «Сочи», как и «Спартак» уже вскоре начинает отбор в еврокубках, так что у обоих коллективов времени на раскачку нет.

«Спартак» с первых минут пошёл в атаку. Уже в самом дебюте Игнатов справа опасно простреливал на ближнюю штангу, но сочинцы отбились. Уже на шестой минуте хозяева забили. Рассказов сделал передачу по флангу на Игнатова, который подработал мяч, обыграл Родригао и сделал передачу на угол штрафной, откуда Бакаев роскошным обводящим ударом в дальний верхний угол открыл счёт.

«Красно-белые» быстро могли удвоить результат. Игнатов вывел Мелкадзе на рандеву с Адамовым, нападающий пробрасывал мяч мимо вратаря, но сделал это слабовато, и Родригао успел подстраховать своего голкипера. На 13-й минуте спартаковцы едва сами не сравняли счёт. После прострела слева Гапонов срезал мяч в свои ворота, но попал точно в руки Максименко.

После этого в матче наступило некоторое затишье. Более того, сочинцы скорее завладели инициативой, но ничего серьезного создавать у ворот Максименко у гостей не получалось. На 28-й минуте спартаковцы провели классную контратаку. Мелкадзе сделал передачу налево, Мирзов, не входя в штрафную, качнул Миладиновича и пробил в дальний угол, но Адамов в падении парировал мяч на угловой. Вскоре спартаковцы уже с другого корнера едва не забили – Бакаев навесил на ближний угол вратарской, откуда Мелкадзе бил головой в дальний угол, но чуть не попал в створ.

Ещё до перерыва спартаковцы удвоили результат. Хозяева на правом фланге активно включили прессинг, в результате которого Бакаев отобрал мяч и рванул по диагонали к штрафной, на входе в неё он сделал передачу левее на Мирзова, первый удар которого Адамов отбил, но футбольный снаряд отлетел вновь к Ризиуану, который на замахе убрал защитника и с пары метров расстрелял пустые ворота.

Вскоре хозяева могли отличиться и в третий раз. Мирзов слева сделал передачу в штрафную на Игнатова, который изящно переложил мяч с одной ноги на другую, оставив не у дел выскочившего Адамова, но удар хавбека принял на себя Родригао. Тут же сочинцы могли сократить отставание. Заика навесил слева, Дуганджич головой бил с близкого расстояния, Максименко сумел среагировать и спасти, футбольный снаряд отскочил к Бурмистрову, но он в створ не попал. На этом первый тайм и завершился.

В перерыве оба тренера сделали целый ряд замен. На старте второго тайма сочинцы действовали активнее и провели несколько атак, но защита во главе с Ребровым действовала спокойно. Время шло, но на поле во втором тайме ничего не происходило. Спартаковцы будто ничего особо не хотели, а у сочинцев ничего не получалось.

В этом неспешном темпе скорее заснули вновь сочинцы. За полчаса до конца матча Мирзов слева покатил мяч на угол штрафной, откуда Соболев обводящим ударом в дальний угол довёл счёт до разгромного. После этого на поле в составе «красно-белых» появились основные спартаковские сборники Джикия, Зобнин, а также Глушенков.

После этого спартаковцы уже забрали мяч себе, но атаковали уже с меньшим рвением. Минут за двенадцать до конца Соболев прорывался слева и простреливал на дальний угол вратарской в направлении партнёра, но Юрганов передачу прервал. Вскоре спартаковцы всё же забили. Умяров отдал мяч Мозесу, который из-за пределов штрафной прицельно выстрелил в верхний угол.

Так как в первом матче турнира «Рубин» обыграл «Химки» со счётом 1:0, то теперь «Спартак» возглавил таблицу турнира. Следующие матчи команды проведут в среду. «Сочи» встретится с «Химками», а «Спартаку» будет противостоять «Рубин».