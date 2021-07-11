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«Спартак» забил четыре мяча в ворота «Сочи»

11 Июля 2021, 19:59,

Московский «Спартак» очень уверенно начал выступления на Кубке Париматч Премьер. В матче на «Открытие Банк Арене» москвичи играли против «Сочи» и забили в ворота противника четыре мяча - 4:0. В первом тайме Зелимхан Бакаев забил красивый мяч и вывел на пустые ворота Резиуана Мирзова. После перерыва Александр Соболев отметился эффектным ударом, а Виктор Мозес поставил точку.

Протокол игры  
Спартак Москва 4:0 Сочи
(1:0) Бакаев Зелимхан 6'    
(2:0) Мирзов Резиуан 38'    
(3:0) Соболев Александр Сергеевич 62'    
(4:0) Мозес Виктор 83'    
Максименко Александр   46' (Ребров Артём (   46') Айртон Лукас   79' (Ещенко Андрей (   79') Гапонов Илья   46' (Мозес Виктор (   46') Жиго Самуэль   64' (Джикия Георгий (   64') Рассказов Николай   70'   79' (Ломовицкий Александр (   79') Хендрикс Йоррит Умяров Наиль Мирзов Резиуан   64' (Зобнин Роман (   64') Бакаев Зелимхан   64' (Глушенков Максим (   64') Игнатов Михаил Александрович   46' Мелкадзе Георгий   46' (Кутепов Илья (   46')
Запасные: Соболев Александр Сергеевич Тимофеев Артём Селихов Александр Роша Педро
Адамов Денис Заика Кирилл   75' (Шакуро Павел (   75') Миладинович Иван Родригао   46' (Прохин Данила (   46') Барац Матео   47' (Юрганов Игорь (   47') Юсупов Артур   79' (Колмаков Максим (   79') Цаллагов Ибрагим Пруцев Данил   59'   67' (Ангбан Викторьен (   67') Маргасов Тимофей Бурмистров Никита   47' (Барсов Максим (   47') Дуганджич Марко   47' (Попов Ивелин (   47')
Запасные: Павлов Даниил Прозоров Владимир Заболотный Николай Бардыбахин Вячеслав
11 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Сочи
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Комментарии (5)
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2
Djin Green
11 Июля 2021, 20:49

Сочи что то совсем не сопротивлялись, или очень слабо. Давления на ворота Спартака практически не было.

0
779
11 Июля 2021, 20:44

Радует, что все мячи разумные и породистые.

4
jUMPER
11 Июля 2021, 20:20

маласцы...уверино идуть к очиридному трофею...)))

2
ингерман
11 Июля 2021, 20:58

ай это их любимый трофей.. он им корыто напоминаец.. )))

0
jUMPER
11 Июля 2021, 21:04

ай бро...это самай гарный трофей...))) усе стримятьси стать яго обладатилим...))) но ни усем дано...)))

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