«Спартак» забил четыре мяча в ворота «Сочи»

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11 Июля 2021, 19:59,
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Московский «Спартак» очень уверенно начал выступления на Кубке Париматч Премьер. В матче на «Открытие Банк Арене» москвичи играли против «Сочи» и забили в ворота противника четыре мяча - 4:0. В первом тайме Зелимхан Бакаев забил красивый мяч и вывел на пустые ворота Резиуана Мирзова. После перерыва Александр Соболев отметился эффектным ударом, а Виктор Мозес поставил точку.
Протокол игры
|Спартак Москва
|4:0
|Сочи
|(1:0) Бакаев Зелимхан 6'
|(2:0) Мирзов Резиуан 38'
|(3:0) Соболев Александр Сергеевич 62'
|(4:0) Мозес Виктор 83'
Максименко Александр 46' ( Ребров Артём ( 46') • Айртон Лукас 79' ( Ещенко Андрей ( 79') • Гапонов Илья 46' ( Мозес Виктор ( 46') • Жиго Самуэль 64' ( Джикия Георгий ( 64') • Рассказов Николай 70' 79' ( Ломовицкий Александр ( 79') • Хендрикс Йоррит • Умяров Наиль • Мирзов Резиуан 64' ( Зобнин Роман ( 64') • Бакаев Зелимхан 64' ( Глушенков Максим ( 64') • Игнатов Михаил Александрович 46' • Мелкадзе Георгий 46' ( Кутепов Илья ( 46')
Запасные: Соболев Александр Сергеевич • Тимофеев Артём • Селихов Александр • Роша Педро
Адамов Денис • Заика Кирилл 75' ( Шакуро Павел ( 75') • Миладинович Иван • Родригао 46' ( Прохин Данила ( 46') • Барац Матео 47' ( Юрганов Игорь ( 47') • Юсупов Артур 79' ( Колмаков Максим ( 79') • Цаллагов Ибрагим • Пруцев Данил 59' 67' ( Ангбан Викторьен ( 67') • Маргасов Тимофей • Бурмистров Никита 47' ( Барсов Максим ( 47') • Дуганджич Марко 47' ( Попов Ивелин ( 47')
Запасные: Павлов Даниил • Прозоров Владимир • Заболотный Николай • Бардыбахин Вячеслав
11 июля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Сочи
Сочи что то совсем не сопротивлялись, или очень слабо. Давления на ворота Спартака практически не было.
Радует, что все мячи разумные и породистые.
маласцы...уверино идуть к очиридному трофею...)))
ай это их любимый трофей.. он им корыто напоминаец.. )))
ай бро...это самай гарный трофей...))) усе стримятьси стать яго обладатилим...))) но ни усем дано...)))