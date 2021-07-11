Джикия: «Согласен, что эта игра была на расслабоне»

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11 Июля 2021, 21:23,
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия отдаёт себе отчёт, что победа над «Сочи» (4:0) в матче Кубка Париматч Премьер - это всего лишь контрольный матч, а с началом сезона через две недели все будет по-другому.
«Согласен, что эта игра была на расслабоне», - приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».
Что касается главного матча воскресенья, в финале чемпионата Европы 2020 года Георгий Джикия будет болеть за итальянцев, со смехом добавив, что у него с Джорджо Кьеллини похожие носы.
Финальный матч Евро-2020 стартует в 22:00 мск. «Спартак» далее сыграет против «Рубина» 14 июля и завершит предсезонный турнир противостоянием с «Химками»,
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Георгий Джикия