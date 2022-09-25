Арнаутович стал рекордсменом сборной Австрии

Нападающий Марко Арнаутович сегодня стал единоличным лидером по количеству матчей за сборную Австрии.

Проходящая в эти минуты встреча с Хорватией в рамках Лиги наций – 104-я для 33-летнего форварда в составе национальной команды, что является рекордным показателем в истории сборной Австрии. Предыдущим рекордсменом, напомним, был Андреас Херцог, принявший участие в 103 поединках австрийцев.

Марко Арнаутович дебютировал в цветах сборной Австрии в 2008 году в возрасте 19 лет. На данный момент на счету форварда, принадлежащего итальянской «Болонье», 33 забитых мяча и 25 результативных передач.