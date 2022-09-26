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Лига наций УЕФА

Сборная Австрии под руководством Рангника показала худший результат с 2011 года

 
26 Сентября 2022 • 00:28 Комментировать
Австрия
1:3
Хорватия
окончен

Ральф Рангник не лучшим образом начал свою работу у руля сборной Австрии.

Сегодня австрийцы потерпели очередное поражение, уступив на своём поле Хорватии (1:3) и оформив вылет из «дивизиона А» Лиги наций. Команда продлила свою безвыигрышную серию до пяти матчей кряду – худший показатель с 2011 года. При этом Рангник лишь однажды привёл Австрию к победе, проведя у руля коллектива шесть матчей – худший результат со времён команды образца 2008-2009 годов, которую возглавлял Карел Брюкнер. Впрочем, неудачи экс-рулевого «Манчестер Юнайтед» оправдываются крайне серьёзной конкуренцией в высшем дивизионе Лиги наций – в соперниках у австрийцев также были французы и датчане.

Ральф Рангник занял пост главного тренера сборной Австрии в июне текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ральф Рангник Сборная Австрии
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