Сборная Австрии под руководством Рангника показала худший результат с 2011 года

Ральф Рангник не лучшим образом начал свою работу у руля сборной Австрии.

Сегодня австрийцы потерпели очередное поражение, уступив на своём поле Хорватии (1:3) и оформив вылет из «дивизиона А» Лиги наций. Команда продлила свою безвыигрышную серию до пяти матчей кряду – худший показатель с 2011 года. При этом Рангник лишь однажды привёл Австрию к победе, проведя у руля коллектива шесть матчей – худший результат со времён команды образца 2008-2009 годов, которую возглавлял Карел Брюкнер. Впрочем, неудачи экс-рулевого «Манчестер Юнайтед» оправдываются крайне серьёзной конкуренцией в высшем дивизионе Лиги наций – в соперниках у австрийцев также были французы и датчане.

Ральф Рангник занял пост главного тренера сборной Австрии в июне текущего года.