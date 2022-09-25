Гол Ловрена помог сборной Хорватии одолеть Австрию и выиграть группу А

Сборная Хорватии претендовала на победу в группе А1 Лиги наций. Для этого балканцам нужно было обыграть на выезде австрийцев, чтобы не зависеть от результата параллельного поединка.

В самом дебюте стороны обменялись голами Луки Модрича и Кристофа Баумгартнера, а в середине второго тайма также с интервалом в три минуты отличились Марко Ливайя и Деян Ловрен - 3:1 в пользу гостей.

Сборная Хорватии выиграла группу с отрывом в одно очко от датчан. Франция третья, а Австрия выбывает в лигу В.