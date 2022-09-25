Гол Ловрена помог сборной Хорватии одолеть Австрию и выиграть группу А

Сборная Хорватии претендовала на победу в группе А1 Лиги наций. Для этого балканцам нужно было обыграть на выезде австрийцев, чтобы не зависеть от результата параллельного поединка.
В самом дебюте стороны обменялись голами Луки Модрича и Кристофа Баумгартнера, а в середине второго тайма также с интервалом в три минуты отличились Марко Ливайя и Деян Ловрен - 3:1 в пользу гостей.
Сборная Хорватии выиграла группу с отрывом в одно очко от датчан. Франция третья, а Австрия выбывает в лигу В.
Протокол игры
|6'Модрич Лука (0:1)
|(1:1) Баумгартнер Кристоф9'
|69'Ливайя Марко (1:2)
|72'Ловрен Деян (1:3)
Линднер Хайнц•Пош Штефан 55'62' (Вебер Максимилиан (62') •Дансо Кевин•Алаба Давид•Триммель Кристофер63' (Сарачевич Мухаммед-Чам (63') •Забитцер Марсель• 52'Баумгартнер Кристоф82' (Шмид Романо (82') •Шлагер Ксавер•Зайвальд Николас•Грегорич Михаэль82' (Онисиво Карим (82') •Арнаутович Марко63' (Лайнер Штефан (63')
Ливакович Доминик•Станишич Йосип•Ловрен Деян• 60'Гвардиол Йошко•Баришич Борна62' (Соса Борна (62') •Модрич Лука•Брозович Марсело18' (Майер Ловро (18') •Ковачич Матео84' (Пашалич Марио (84') •Влашич Никола84' (Крамарич Андрей (84') •Будимир Анте62' (Ливайя Марко (62') •Перишич Иван 48'
25 сентября. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).
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