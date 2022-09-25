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Лига наций УЕФА

Гол Ловрена помог сборной Хорватии одолеть Австрию и выиграть группу А

 
25 Сентября 2022 • 23:41 Комментировать
Австрия
1:3
Хорватия
окончен

Сборная Хорватии претендовала на победу в группе А1 Лиги наций. Для этого балканцам нужно было обыграть на выезде австрийцев, чтобы не зависеть от результата параллельного поединка.

В самом дебюте стороны обменялись голами Луки Модрича и Кристофа Баумгартнера, а в середине второго тайма также с интервалом в три минуты отличились Марко Ливайя и Деян Ловрен - 3:1 в пользу гостей.

Сборная Хорватии выиграла группу с отрывом в одно очко от датчан. Франция третья, а Австрия выбывает в лигу В.

Протокол игры  
Австрия1:3Хорватия
  6'Модрич Лука (0:1)
(1:1) Баумгартнер Кристоф9'  
  69'Ливайя Марко (1:2)
  72'Ловрен Деян (1:3)
Линднер ХайнцПош Штефан  55' 62' (Вебер Максимилиан ( 62') Дансо КевинАлаба ДавидТриммель Кристофер 63' (Сарачевич Мухаммед-Чам ( 63') Забитцер Марсель  52'Баумгартнер Кристоф 82' (Шмид Романо ( 82') Шлагер КсаверЗайвальд НиколасГрегорич Михаэль 82' (Онисиво Карим ( 82') Арнаутович Марко 63' (Лайнер Штефан ( 63')
Запасные: Линхарт ФилиппПенц ПатрикЛюбичич ДеянШлагер АлександерВайманн АндреасТраунер ГернотФридль МаркоУльмер Андреас
Ливакович ДоминикСтанишич ЙосипЛоврен Деян  60'Гвардиол ЙошкоБаришич Борна 62' (Соса Борна ( 62') Модрич ЛукаБрозович Марсело 18' (Майер Ловро ( 18') Ковачич Матео 84' (Пашалич Марио ( 84') Влашич Никола 84' (Крамарич Андрей ( 84') Будимир Анте 62' (Ливайя Марко ( 62') Перишич Иван  48'
Запасные: Петкович БруноВида ДомагойКалинич ЛовреОршич МиславЮранович ЙосипЭрлич МартинИвушич Ивица
25 сентября. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).

 

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окончен Молдова 2:0 Лихтенштейн 1.25 5.40 16.00
окончен Андорра 1:1 Латвия 5.00 3.40 1.80
окончен Азербайджан 3:0 Казахстан 2.15 3.15 3.80
окончен Словакия 1:1 Беларусь 1.58 3.75 6.60
окончен Уэльс 0:1 Польша 2.55 3.20 2.95
окончен Австрия 1:3 Хорватия 2.95 3.30 2.45
окончен Дания 2:0 Франция 3.35 3.40 2.20
окончен Люксембург 1:0 Литва 1.52 4.00 7.20
окончен Голландия 1:0 Бельгия 2.47 3.65 2.87
окончен Фарерские острова 2:1 Турция 10.00 5.20 1.33
26.09  21:45 Гибралтар ... Грузия 12.00 6.20 1.26
26.09  21:45 Черногория ... Финляндия 2.80 3.10 2.80
26.09  21:45 Англия ... Германия 2.15 3.55 3.45
26.09  21:45 Северная Македония ... Болгария 2.04 3.35 4.00
26.09  21:45 Румыния ... Босния и Герцеговина 2.40 3.15 3.30
26.09  21:45 Венгрия ... Италия 6.20 4.10 1.58
26.09  21:45 Сан-Марино ... Эстония 14.00 5.50 1.25
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