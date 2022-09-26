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Лига наций УЕФА

Модрич высказался об успехе сборной Хорватии в Лиге наций

26 Сентября 2022 • 09:34 Комментировать
Австрия
1:3
Хорватия
окончен

Один из лидеров национальной сборной Хорватии Лука Модрич пообщался с представителями СМИ после гостевой победы над командой Австрии в матче группового раунда Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «клетчатых».

«Это был реально тяжелый поединок. Соперник доставил на немало проблем, однако в итоге мы смогли одержать победу. Очень рад, что Хорватия в четверке лучших команд турнира», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Сборная Хорватии финишировала на первом месте в своей группе. Теперь подопечные Златко Далича примут участие в «Финале четырёх».

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Сборная Хорватии Сборная Австрии Лука Модрич
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