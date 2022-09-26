Модрич высказался об успехе сборной Хорватии в Лиге наций

Один из лидеров национальной сборной Хорватии Лука Модрич пообщался с представителями СМИ после гостевой победы над командой Австрии в матче группового раунда Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «клетчатых».

«Это был реально тяжелый поединок. Соперник доставил на немало проблем, однако в итоге мы смогли одержать победу. Очень рад, что Хорватия в четверке лучших команд турнира», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Сборная Хорватии финишировала на первом месте в своей группе. Теперь подопечные Златко Далича примут участие в «Финале четырёх».