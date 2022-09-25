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Лига наций УЕФА

Модрич установил рекорд сборной Хорватии

 
25 Сентября 2022 • 23:32 Комментировать
Австрия
1:3
Хорватия
окончен

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич продолжает удивлять футбольный мир своей игрой.

37-летний хавбек мадридского «Реала» отметился забитым мячом в матче Лиги наций против Австрии на шестой минуте, став самым возрастным автором забитого гола (37 лет и 16 дней) в истории сборной Хорватии, как сообщает Stats Foot. Предыдущим рекордсменом был Нико Ковач, отличившийся в возрасте 36 лет и 327 дней.

Именно хорваты сыграют в финале четырёх Лиги наций в случае победы над Австрией в сегодняшней встрече.

В активе Луки Модрича 23 гола в 154 поединках за сборную Хорватии с момента дебюта в 2006 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич Нико Ковач
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