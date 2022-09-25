Альба - о поражении Испании: «Это позор»

Латераль сборной Испании Жорди Альба пообщался с журналистами после поражения от национальной команды Швейцарии в домашнем матче Лиги наций. «Красная фурия» уступила со счетом 1:2.

«Могу назвать позором то, что произошло сегодня. Это было неприятное зрелище для всех людей, которые нас поддерживают. Теперь нам необходимо победить в Португалии. Испания отправится туда с большим желанием добыть положительный результат», - передает слова защитника Mundo Deportivo.

Матч между португальцами и испанцами состоится 27 сентября. Перед заключительным туром Португалия опережает соперника на два балла.