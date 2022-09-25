Кака назвал игрока сборной Испании, который ему нравится больше всех

Экс-игрок мадридского «Реала» и сборной Бразилии Кака высказался о футболистах национальной команды Испании.

«Мне очень нравится полузащитник Гави. У Испании вообще классная сборная с молодыми игроками. Но больше всех я выделяю Гави. Хотя у Педри тоже большое будущее», - передает слова бразильца Mundo Deportivo.

В субботу, 24 сентября, сборная Испании потерпела домашнее поражение от Швейцарии со счетом 1:2 в Лиге наций.

В последнем туре группового этапа «красная фурия» на выезде встретится со сборной Португалии. Для выхода в следующую стадию турнира испанца нужна только победа.