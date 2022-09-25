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Лига наций УЕФА

Аспиликуэта прокомментировал поражение Испании от Швейцарии

 
25 Сентября 2022 • 08:54 Комментировать
Испания
1:2
Швейцария
окончен

Фланговый защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта пообщался с журналистами после поединка против национальной команды Швейцарии в Лиге наций. «Красная фурия» потерпела домашнее поражение со счетом 1:2.

«Мы понимали, что нам противостоит опасный соперник. Испания вышла на поле за победой, однако у нас не получилось достичь нужного результата. Впрочем, мы до сих пор сохраняем шансы выйти в плей-офф. Все в наших руках», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром Испания идет на втором месте, отставая от лидирующей Португалии на два балла.

Матч между лидерами состоится 27 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Сборная Испании Сесар Аспиликуэта
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