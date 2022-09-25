Испания не проигрывала дома почти четыре года

В пятом туре Лиги Наций сборная Испании проиграла со счетом 1:2 в домашнем матче Швейцарии. Гости вышли вперед в первом тайме, в начале второй половины игры Жорди Альба сравнял было счет, но через четыре минуты Брель Эмболо снова вывел швейцарцев вперед.

Как выяснилось, эта неудача прервала сразу две серии испанцев - они не проигрывали в целом в течение 22 матчей, также они не проигрывали дома почти четыре года. В последний раз такое случилось в октябре 2018 года, когда Испания уступила дома Англии 2:3 - также в матче Лиги Наций.