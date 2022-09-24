Аканджи и Эмболо перебили гол Альбы: Швейцария наказала в гостях Испанию

Лидер группы 2 Лиги A Лиги наций сборная Испании принимала в Сарагосе команду Швейцарии.

Швейцарцы накануне отчётного матча отставали от испанцев на пять очков, но ещё сохраняли шансы обойти пиренейцев в таблице. Это потому что прошло четыре тура и оставалось ещё два. Сборная Испании с 2014 года не является гегемоном европейского и мирового футбола – тогдашний мундиаль в Бразилии прервал её серию из трёх подряд триумфов на крупных турнирах (Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012). Сейчас испанцы, конечно, остаются в числе топовых национальных команд, но их вполне можно обыгрывать.

Что касается швейцарцев, то они застолбили за собой статус весьма крепкой европейской сборной, которая, скажем так, находится на подходе к топам, в верхней части середняков. С 2014 года «крестоносцы» четырежды выходили из группы на чемпионатах мира и Европы, а в 2021 году даже прорвались в четвертьфинал, вытащив, казалось бы, уже проигранный матч с Францией. А вот в 1/4 финала швейцарцы уступили как раз испанцам в серии пенальти. Кроме того, сборная Швейцарии не постеснялась обойти Италию в отборочной группе к ЧМ-2022. То есть пиетета перед соперниками с громкими именами швейцарцы не испытывают, хотя в первом круге они проиграли дома испанцам 0:1 и не обыгрывали их с 2010 года.

Первый тайм в отчётном матче подопечные Мурата Якина провели довольно-таки удачно. «Фурия роха», как ей и подобает, владела мячом подавляющую часть игрового времени. В то же время, как это часто бывает, эффективность пиренейцев в финальной трети поля оставляла желать лучшего. Всего два удара за сорок пять минут при большом территориальном преимуществе – согласитесь, это очень мало. Да ещё и ни одного опасного момента.

Но это ни одного опасного момента со стороны хозяев. Гости же неплохо искали шансы в контригре, а воспользовались своей возможностью на стандарте. На 21-й минуте Рубен Варгас навесил слева с углового, и Мануэль Аканджи головой отправил мяч с отскоком от газона в правый угол (0:1). Ну и в концовке тайма испанцы едва не получили второй сюрприз в свои ворота. Джердан Шакири довёл мяч до чужой штрафной, не стал им ни с кем делиться, прошёл дальше, но не переиграл Уная Симона.

В начале второй половины встречи испанцы кое-как реабилитировались за провальный первый тайм, восстановив статус-кво. На 55-й минуте Марко Асенсио покатил мяч Жорди Альбе, который с левого полуфланга уверенно поразил цель (1:1). Буквально на следующей же минуте Шакири поупражнялся в том, как не забивать из выгоднейшей позиции, попав сначала в штангу, а затем – мимо створа. Но всё равно там был офсайд.

Зато не было офсайда ещё пару минут спустя, когда швейцарцы снова монетизировали корнер. Гранит Джака сделал невысокую подачу с левого фланга на ближнюю штангу, Мануэль Аканджи ногой подправил мяч во вратарскую, а Брель Эмболо из гущи игроков проткнул его в сетку (1:2). Вот так испанцы быстро вернулись в положение проигрывающих.

Чуть позже немного почудил Унай Симон, уронивший мяч, поданный Сильваном Видмером. Впрочем, вратарь хозяев вовремя накрыл сферу, не подпустив к ней Рубена Варгаса. А у противоположных ворот курьёзным действием отметился Ренато Штеффен. Он взял и покатил мяч назад вроде как Яну Зоммеру, но на самом деле в другую сторону. Повезло швейцарцам, что мяч не попал в створ и ушёл рядом со штангой на угловой.Команда Луиса Энрике не сумела организовать масштабное давление на чужие ворота в концовке и осталась с пораженческим счётом. Швейцарцы подобрались к испанцам на расстояние двух очков, а те столько же баллов теперь уступают португальцам.