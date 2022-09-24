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Лига наций УЕФА

Аканджи и Эмболо перебили гол Альбы: Швейцария наказала в гостях Испанию

 
24 Сентября 2022 • 23:38 Комментировать
Испания
1:2
Швейцария
окончен

Лидер группы 2 Лиги A Лиги наций сборная Испании принимала в Сарагосе команду Швейцарии.

Протокол игры  
Испания1:2Швейцария
  21'Аканджи Мануэль (0:1)
(1:1) Альба Жорди55'  
  58'Эмболо Брель (1:2)
Унай СимонАспиликуэта Сесар 87' (Солер Карлос ( 87') Гарсия ЭрикТоррес Пау IIАльба ЖордиГавиБускетс СерхиоПедри 70' (Льоренте Маркос ( 70') Торрес Ферран 63' (Пино Йереми ( 63') Асенсио Марко 63' (Уильямс Нико ( 63') Сарабия Пабло 63' (Иглесиас Борха ( 63')
Запасные: Санчес РобертКоке ХорхеГайя ХосеМората АльвароРодри ЭрнандесРайя ДавидГильямон Уго
Зоммер ЯннВидмер СильванАканджи Мануэль  44'Эльведи НикоРодригес Рикардо 46' (Штеффен Ренато ( 46') Фройлер РемоДжака ГранитШакири Джердан 68' (Закария Денис ( 68') Соу Джибриль 68' (Ндой Дан ( 68') Варгас Рубен 79' (Эбишер Мишель ( 79') Эмболо Брель 87' (Сеферович Харис ( 87')
Запасные: Джюмарт ЭрайОмлин ЙонасМбабу КевинМвого ИвонШёр ФабианИттен СедрикФрай Фабиан
24 сентября. Стадион "Ромареда" (Сарагоса).

Швейцарцы накануне отчётного матча отставали от испанцев на пять очков, но ещё сохраняли шансы обойти пиренейцев в таблице. Это потому что прошло четыре тура и оставалось ещё два. Сборная Испании с 2014 года не является гегемоном европейского и мирового футбола – тогдашний мундиаль в Бразилии прервал её серию из трёх подряд триумфов на крупных турнирах (Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012). Сейчас испанцы, конечно, остаются в числе топовых национальных команд, но их вполне можно обыгрывать.

Что касается швейцарцев, то они застолбили за собой статус весьма крепкой европейской сборной, которая, скажем так, находится на подходе к топам, в верхней части середняков. С 2014 года «крестоносцы» четырежды выходили из группы на чемпионатах мира и Европы, а в 2021 году даже прорвались в четвертьфинал, вытащив, казалось бы, уже проигранный матч с Францией. А вот в 1/4 финала швейцарцы уступили как раз испанцам в серии пенальти. Кроме того, сборная Швейцарии не постеснялась обойти Италию в отборочной группе к ЧМ-2022. То есть пиетета перед соперниками с громкими именами швейцарцы не испытывают, хотя в первом круге они проиграли дома испанцам 0:1 и не обыгрывали их с 2010 года.

Первый тайм в отчётном матче подопечные Мурата Якина провели довольно-таки удачно. «Фурия роха», как ей и подобает, владела мячом подавляющую часть игрового времени. В то же время, как это часто бывает, эффективность пиренейцев в финальной трети поля оставляла желать лучшего. Всего два удара за сорок пять минут при большом территориальном преимуществе – согласитесь, это очень мало. Да ещё и ни одного опасного момента.

Но это ни одного опасного момента со стороны хозяев. Гости же неплохо искали шансы в контригре, а воспользовались своей возможностью на стандарте. На 21-й минуте Рубен Варгас навесил слева с углового, и Мануэль Аканджи головой отправил мяч с отскоком от газона в правый угол (0:1). Ну и в концовке тайма испанцы едва не получили второй сюрприз в свои ворота. Джердан Шакири довёл мяч до чужой штрафной, не стал им ни с кем делиться, прошёл дальше, но не переиграл Уная Симона.

В начале второй половины встречи испанцы кое-как реабилитировались за провальный первый тайм, восстановив статус-кво. На 55-й минуте Марко Асенсио покатил мяч Жорди Альбе, который с левого полуфланга уверенно поразил цель (1:1). Буквально на следующей же минуте Шакири поупражнялся в том, как не забивать из выгоднейшей позиции, попав сначала в штангу, а затем – мимо створа. Но всё равно там был офсайд.

Зато не было офсайда ещё пару минут спустя, когда швейцарцы снова монетизировали корнер. Гранит Джака сделал невысокую подачу с левого фланга на ближнюю штангу, Мануэль Аканджи ногой подправил мяч во вратарскую, а Брель Эмболо из гущи игроков проткнул его в сетку (1:2). Вот так испанцы быстро вернулись в положение проигрывающих.

Чуть позже немного почудил Унай Симон, уронивший мяч, поданный Сильваном Видмером. Впрочем, вратарь хозяев вовремя накрыл сферу, не подпустив к ней Рубена Варгаса. А у противоположных ворот курьёзным действием отметился Ренато Штеффен. Он взял и покатил мяч назад вроде как Яну Зоммеру, но на самом деле в другую сторону. Повезло швейцарцам, что мяч не попал в створ и ушёл рядом со штангой на угловой.Команда Луиса Энрике не сумела организовать масштабное давление на чужие ворота в концовке и осталась с пораженческим счётом. Швейцарцы подобрались к испанцам на расстояние двух очков, а те столько же баллов теперь уступают португальцам.

Кирилл Иванцов
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окончен Кипр 1:0 Греция 6.00 3.65 1.65
окончен Шотландия 2:1 Ирландия 2.05 3.20 4.00
окончен Израиль 2:1 Албания 2.25 3.30 3.35
окончен Испания 1:2 Швейцария 1.52 4.20 7.10
окончен Чехия 0:4 Португалия 5.10 3.75 1.70
окончен Сербия 4:1 Швеция 1.90 3.60 4.15
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