Якин: «Швейцария солидно сыграла против Испании»

В поединке группового этапа Лиги наций сборная Швейцарии на выезде одержала победу над командой Испании со счетом 2:1. После завершения встречи наставник победителей Мурат Якин высказался о результате встречи.

«Мои подопечные показали отличную организацию на поле. Это было очень солидное выступление от Швейцарии. Мы многое извлекли из ошибок, которые допускали в предыдущих играх. Хочу поздравить игроков, которые смогли победить и Португалию, и Испанию. Такие победы очень важны», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После пяти туров сборная Швейцарии с шестью набранными очками занимает третье место в своей группе.