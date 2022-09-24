Хофманн рассказал, чего не хватило Германии в матче с Венгрией

В рамках пятого тура групповой стадии Лиги наций сборная Германии потерпела минимальное поражение от команды Венгрии со счетом 0:1. После окончания встречи полузащитник «бундестим» Йонас Хофманн прокомментировал неудачу своей команды.

«Мы проспали весь первый тайм. После перерыва старались играть активнее. Доминировали, но не могли создать 100-процентный момент. Нам не хватало точности в передачах. Мы огорчены результатом, но не собираемся опускать руки», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После пяти проведенных туров сборная Германии набрала шесть очков и занимает третье место в группе. Венгрия лидирует с десятью баллами.