Прервалась абсолютно рекордная серия немецкой сборной

В матче пятого тура Лиги Наций венгерская сборная преподнесла сенсацию, обыграв в гостевом матче немцев. Игра прошла на стадионе города Лейпциг и она прервала удивительную серию немецкой команды на стадионе «Ред Булл Арена».

Дело в том, что сборная Германии выиграла одиннадцать предыдущих матчей, проведенных на этом стадионе. Эта серия являлась абсолютным рекордом для любой европейской национальной команды, но теперь и она прервалась достаточно банальным образом.

В последнем, шестом туре Лиги Наций немецкая сборная сыграет с англичанами, это случится 26 сентября.