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Лига наций УЕФА

Форвард сборной Венгрии высказался о победе над Германией

 
24 Сентября 2022 • 07:31 Комментировать
Германия
0:1
Венгрия
окончен

Нападающий сборной Венгрии Адам Салаи, отметившийся победным мячом в поединке пятого тура группового этапа Лиги наций с Германией (1:0), дал интервью представителям СМИ после завершения встречи.

«Я очень сильно горжусь победой над сборной Германии. Это просто невероятный результат для нас. Впрочем, наша команда проделывает большую работу каждый день, поэтому это все не случайно», - приводит слова форварда пресс-служба УЕФА.

После пяти туров группового этапа Лиги наций сборная Венгрии набрала десять баллов и лидирует в таблице своей группы с 2-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

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Сборная Германии Сборная Венгрии Адам Салаи
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