Венгрия продолжает феерить! В гостях обыграли Германию, сохранив единоличное лидерство в группе

В матче пятого тура Лиги наций Германия принимала Венгрию.

Группа смерти к матчам пятого тура явила нам максимально неожиданного лидера – Венгрию. Дважды растоптав англичан (победы с общим счётом 5:0) венгры водрузились на первую строчку, но в пятом туре предстоял сложнейший выезд в Германию, где команду Росси ждал главный преследователь. В первом матче футболисты Флика откровенно не блистали, с трудом увезя ничью из Венгрии – 1:1. Вообще у немцев очень много ничьих – 3 за 4 тура.

Многие ждали, что немцы вернут всё на круги своя, но венгры и не думали прощаться с лидерством в группе. Отлично стартовали гости, включив мощное командное движение, прессинг и даже прижав немцев к воротам. Сборная Германии слегка обалдела от такого начала, но правила игры приняла. Команда Флика решила сосредоточиться на оборонительной игре, подождать, пока венгры выдохнуться.

Но гости реализовали свой план – забили быстрый гол. Ещё и красивый к тому же – Адам Салаи пробил с разворота пяткой с линии вратарской и отправил мяч точно в дальний угол после подачи Собослаи от левого углового флага. Открыв счёт, венгры инициативу отдали, но это никак не помогло немцам. У Бундестим попросту не было моментов, только владение. А в контрвыпаде скорее Венгрия могла удвоить преимущество – после заброса из глубины Даниэль Газдаг вывалился на рандеву с тер Штегеном, однако не переиграл того в ближнем бою.

Второй тайм начался с не самой атакующей замены – защитник Керер вышел вместо атакующего полузащитника Сержа Гнабри. А сценарий игры не изменился, сборная Германии подолгу владела мячом без серьёзных угроз воротам Петера Гулачи. Первый хороший шанс придумал Лерой Сане, принявший мяч на левом краю штрафной площади и мощно пальнувший в ближний угол. Петер Гулачи свою команду выручил.

Время шло, а остроты больше не возникало. Флик бросил в бой Хаверца с Мусиалой, а Марко России Кляйнхайслера и Адама. Как раз последний и добавил свежести. Набрал скорость Мартин на левом краю, влетел в штрафную площадь и опасно пробил в дальний угол, однако тер Штеген показал вратарское мастерство, ногой отразив удар. На самую концовку вышел ещё молодой Нмеча, ничего не изменивший за эти минуты.

Сборная Венгрии победила в Лейпциге, сделав ещё одно громкое заявление – с этой командой точно нужно считаться. Достаточно венграм теперь не проиграть Италии, и тогда команда Росси попадет в плей-офф Лиги наций.