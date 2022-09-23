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Лига наций УЕФА

Венгрия продолжает феерить! В гостях обыграли Германию, сохранив единоличное лидерство в группе

 
23 Сентября 2022 • 23:40 Комментировать (1)
Германия
0:1
Венгрия
окончен

В матче пятого тура Лиги наций Германия принимала Венгрию.

Протокол игры  
Германия0:1Венгрия
  17'Салаи Адам (0:1)
Тер Штеген Марк-АндреХофманн ЙонасЗюле НикласРюдигер Антонио  90'Раум ДавидКиммих Йозуа  25'Гюндоган Илкай 69' (Мусиала Джамал ( 69') Гнабри Серж 46' (Керер Тило ( 46') Мюллер Томас 85' (Нмеча Лукас ( 85') Сане ЛеройВернер Тимо 69' (Хаверц Кай ( 69')
Запасные: Гинтер МаттиасШлоттербек НикоГосенс РобинАрнольд МаксимилианБелла-Котчап АрмельТрапп КевинБауманн ОливерХенрихс Бенджамин
Гулачи ПетерЛанг АдамОрбан ВиллиСалаи АттилаФиоло ОттилаКеркез МилошНадь Адам 78' (Стайлс Каллум ( 78') Шефер АндрашГаздаг Даниэль 67' (Адам Мартин ( 67') Собослаи Доминик 85' (Него Лоик ( 85') Салаи Адам  41' 67' (Кляйнхайслер Ласло ( 67')
Запасные: Вечеи БалинтБотка ЭндреСаппанош ПетерДибус ДенешКечкеш АкошВанча ЗаланВарга КевинБолла Бендегуз
23 сентября. Стадион "Ред Булл Арена".

 

Группа смерти к матчам пятого тура явила нам максимально неожиданного лидера – Венгрию. Дважды растоптав англичан (победы с общим счётом 5:0) венгры водрузились на первую строчку, но в пятом туре предстоял сложнейший выезд в Германию, где команду Росси ждал главный преследователь. В первом матче футболисты Флика откровенно не блистали, с трудом увезя ничью из Венгрии – 1:1. Вообще у немцев очень много ничьих – 3 за 4 тура.

Многие ждали, что немцы вернут всё на круги своя, но венгры и не думали прощаться с лидерством в группе. Отлично стартовали гости, включив мощное командное движение, прессинг и даже прижав немцев к воротам. Сборная Германии слегка обалдела от такого начала, но правила игры приняла. Команда Флика решила сосредоточиться на оборонительной игре, подождать, пока венгры выдохнуться.

Но гости реализовали свой план – забили быстрый гол. Ещё и красивый к тому же – Адам Салаи пробил с разворота пяткой с линии вратарской и отправил мяч точно в дальний угол после подачи Собослаи от левого углового флага. Открыв счёт, венгры инициативу отдали, но это никак не помогло немцам. У Бундестим попросту не было моментов, только владение. А в контрвыпаде скорее Венгрия могла удвоить преимущество – после заброса из глубины Даниэль Газдаг вывалился на рандеву с тер Штегеном, однако не переиграл того в ближнем бою.

Второй тайм начался с не самой атакующей замены – защитник Керер вышел вместо атакующего полузащитника Сержа Гнабри. А сценарий игры не изменился, сборная Германии подолгу владела мячом без серьёзных угроз воротам Петера Гулачи. Первый хороший шанс придумал Лерой Сане, принявший мяч на левом краю штрафной площади и мощно пальнувший в ближний угол. Петер Гулачи свою команду выручил.

Время шло, а остроты больше не возникало. Флик бросил в бой Хаверца с Мусиалой, а Марко России Кляйнхайслера и Адама. Как раз последний и добавил свежести. Набрал скорость Мартин  на левом краю, влетел в штрафную площадь и опасно пробил в дальний угол, однако тер Штеген показал вратарское мастерство, ногой отразив удар. На самую концовку вышел ещё молодой Нмеча, ничего не изменивший за эти минуты.

Сборная Венгрии победила в Лейпциге, сделав ещё одно громкое заявление – с этой командой точно нужно считаться. Достаточно венграм теперь не проиграть Италии, и тогда команда Росси попадет в плей-офф Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Венгрии
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Комментарии (1)
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Alex1972
23 Сентября 2022 в 23:55
Хилые гансы и блестящая Венгрия...
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окончен Эстония 2:1 Мальта 2.00 3.15 4.30
окончен Грузия 2:0 Северная Македония 2.12 3.15 3.90
окончен Финляндия 1:1 Румыния 2.30 3.20 3.35
окончен Италия 1:0 Англия 3.10 3.25 2.50
окончен Босния и Герцеговина 1:0 Черногория 1.87 3.35 4.70
окончен Болгария 5:1 Гибралтар 1.14 8.50 22.00
окончен Германия 0:1 Венгрия 1.28 5.90 10.00
Идет 0 минута Исландия 0:0 РОССИЯ
24.09  16:00 Армения ... Украина 6.20 4.10 1.57
24.09  19:00 Северная Ирландия ... Косово 2.23 3.35 3.45
24.09  19:00 Словения ... Норвегия 3.75 3.45 2.07
24.09  21:45 Шотландия ... Ирландия 2.22 3.30 3.45
24.09  21:45 Испания ... Швейцария 1.53 4.30 6.40
24.09  21:45 Чехия ... Португалия 4.30 3.65 1.87
24.09  21:45 Сербия ... Швеция 2.15 3.40 3.55
24.09  21:45 Кипр ... Греция 5.20 3.70 1.72
24.09  21:45 Израиль ... Албания 2.31 3.25 3.35
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