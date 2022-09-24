Тренер сборной Венгрии прокомментировал победу над Германией

Наставник сборной Венгрии Марко Росси ответил на вопросы журналистов после матча с командой Германии на групповом этапе Лиги наций. Встреча завершилась минимальной победой венгров со счетом 1:0.

«Адам Салаи заслуживает большой похвалы. Венгрия провела отличный первый тайм, но после перерыва нам пришлось отодвинуться к своим воротам. Предстоящий поединок с Италией будет особенным для меня. Мы очень рады победе, теперь у нас десять баллов. Мало кто верил, что мы добьемся такого», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром соревнований сборная Венгрии с десятью очками занимает первое место в группе.