Модрич пожаловался на плотный календарь

Опытный хорватский полузащитник Лука Модрич в разговоре с журналистами пожаловался на слишком плотный календарь.

Модрич сказал, что хорватские футболисты рады не только победе над французами, но и тому, что матчи Лиги наций наконец-то закончатся. Полузащитник отметил, что сборная Хорватии добилась прекрасных результатов, но его очень беспокоит слишком плотный календарь.

«Мы провели четыре матча за десять дней и везде выложились на 100 процентов. Это бесчеловечно и безумно», - добавил Модрич.

Напомним, что хорватская сборная минимально переиграла действующих чемпионов мира со счётом 1:0.