Дешам рассказал об отличиях между Нкунку и Гризманном

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам сравнил двух звёзд своей команды.

«Это футболисты разных типажей. Нкунку, пожалуй, можно назвать более атакующим игроком, Гризманн предпочитает больше участвовать в перепасовках. Это не означает, что Кристофер плох с мячом в ногах, но он больше нацелен на атаку и предпочитает располагаться ближе к чужим воротам», – сказал наставник французов на сегодняшней пресс-конференции.

31-летний Гризманн забил 42 гола в 105 поединках за национальную команду. 24-летний Нкунку дебютировал за сборную в нынешнем году.

Сборная Франции примет на своём поле соперников из Хорватии в рамках Лиги наций. Встреча пройдёт 13 июня.