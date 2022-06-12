Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Дешам рассказал об отличиях между Нкунку и Гризманном

12 Июня 2022 • 22:46 Комментировать
Франция
...
Хорватия
1.52 4.20 6.40
Через 22 ч. 25 мин.

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам сравнил двух звёзд своей команды.

«Это футболисты разных типажей. Нкунку, пожалуй, можно назвать более атакующим игроком, Гризманн предпочитает больше участвовать в перепасовках. Это не означает, что Кристофер плох с мячом в ногах, но он больше нацелен на атаку и предпочитает располагаться ближе к чужим воротам», – сказал наставник французов на сегодняшней пресс-конференции.

31-летний Гризманн забил 42 гола в 105 поединках за национальную команду. 24-летний Нкунку дебютировал за сборную в нынешнем году.

Сборная Франции примет на своём поле соперников из Хорватии в рамках Лиги наций. Встреча пройдёт 13 июня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Антуан Гризманн Кристофер Нкунку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАНЦИЯ ХОРВАТИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Северная Ирландия 2:2 Кипр 1.55 3.80 7.00
окончен Норвегия 3:2 Швеция 2.00 3.50 4.15
окончен Северная Македония 4:0 Гибралтар 1.08 11.00 39.00
окончен Грузия 0:0 Болгария 1.55 4.05 6.50
Идет 72 минута Греция 1:0 Косово 1.88 3.75 4.30
Идет 71 минута Швейцария 1:0 Португалия 4.00 3.45 2.00
Идет 73 минута Испания 1:0 Чехия 1.91 3.55 4.30
Идет 71 минута Мальта 1:0 Сан-Марино 1.22 6.40 12.00
Идет 70 минута Словения 2:2 Сербия 3.75 3.45 2.11
13.06  17:00 Казахстан ... Словакия 4.40 3.45 1.95
13.06  19:00 Азербайджан ... Беларусь 2.20 3.15 3.90
13.06  21:45 Исландия ... Израиль 2.37 3.25 3.35
13.06  21:45 Франция ... Хорватия 2.02 3.45 3.95
13.06  21:45 Дания ... Австрия 2.32 3.30 3.25
Идет 0 минута РОССИЯ 0:0 Албания
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Июня
22:46 · Лига наций УЕФА
Дешам рассказал об отличиях между Нкунку и Гризманном
21:41 · Лига наций УЕФА
Швейцария - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:15 · Лига наций УЕФА
Испания - Чехия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:03 · Лига наций УЕФА
Болгары помешали сборной Грузии продлить серию разгромов
20:57 · Лига наций УЕФА
Шведы выбыли из борьбы за первое место в группе, проиграв Норвегии
17:59 · Лига наций УЕФА
Сборная Испании сыграет в женской форме против Чехии в Лиге наций
14:45 · Лига наций УЕФА
Ван Галь: «Силлессен? Он мне не нравится, он часто травмируется»
14:15 · Лига наций УЕФА
Саутгейт: «Важность Кейна? Так и Франция без Мбаппе была «мёртвой»
13:38 · Лига наций УЕФА
Полузащитник сборной Португалии: Роналду — лучший футболист мира 1
12:11 · Лига наций УЕФА
Игрок сборной Болгарии после ДТП выбыл из строя на 4 месяца
12:02 · Лига наций УЕФА
Дель Пьеро высказался по поводу игры англичан в матче с Италией
11:03 · Лига наций УЕФА
Ван Галь остался недоволен судейством в матче с Польшей 1
10:56 · Лига наций УЕФА
Нойер рассказал, чего не хватило Германии, чтобы одолеть Венгрию
10:46 · Лига наций УЕФА
Магуайр посетовал на слабую результативность сборной Англии
09:46 · Лига наций УЕФА
Вратарь сборной Венгрии — о матче с немцами: Не стоит считать, что стакан наполовину полон
Все новости
Рекомендуем