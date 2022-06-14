Гризманн догнал Зидана по количеству матчей за сборную

Нападающий «Атлетико» и французской сборной Антуан Гризманн сравнялся по количеству матчей за национальную команду с легендарным Зинедином Зиданом.

В поединке Лиги наций с хорватами Гризманн провёл свой 108-й матч в составе французской сборной. По этому показателю футболист сравнялся с именитым экс-игроком Зинедином Зиданом, который закончил свою карьеру в 2006 году. Напомним, что в итоге сборная Франции минимально уступила Хорватии со счётом 0:1.

Антуан Гризманн за 108 матчей в составе своей национальной команды забил 42 мяча и сделал 31 голевую передачу.