Хорватия сняла проклятие - впервые выиграла у сборной Франции

Сборная Хорватии выиграла у сборной Франции в четвертом туре Лиге Наций - и это была первая победа хорватской сборной над французами в десяти совместно проведенных матчах. В предыдущих девяти случаях хорватам удалось лишь трижды сыграть вничью, а шесть матчей были проиграны.

Дважды сборная Франции останавливала хорватов в их самые лучшие моменты - в 1998 году французы обыграли Хорватию в полуфинале своего домашнего чемпионата мира, а в 2018 году история повторилась уже в финальном матче чемпионата мира, прошедшего в России. И, наконец, сейчас хорваты смогли взять небольшой реванш.