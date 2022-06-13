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Лига наций УЕФА

Хорватия сняла проклятие - впервые выиграла у сборной Франции

13 Июня 2022 • 23:53 Комментировать
Франция
0:1
Хорватия
окончен

Сборная Хорватии выиграла у сборной Франции в четвертом туре Лиге Наций - и это была первая победа хорватской сборной над французами в десяти совместно проведенных матчах. В предыдущих девяти случаях хорватам удалось лишь трижды сыграть вничью, а шесть матчей были проиграны.

Дважды сборная Франции останавливала хорватов в их самые лучшие моменты - в 1998 году французы обыграли Хорватию в полуфинале своего домашнего чемпионата мира, а в 2018 году история повторилась уже в финальном матче чемпионата мира, прошедшего в России. И, наконец, сейчас хорваты смогли взять небольшой реванш.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Хорватии
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окончен Исландия 2:2 Израиль 2.80 3.20 2.70
окончен Франция 0:1 Хорватия 1.50 4.60 7.50
окончен Дания 2:0 Австрия 1.85 3.60 4.70
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14.06  19:00 Армения ... Шотландия 7.00 3.75 1.57
14.06  19:00 Молдова ... Андорра 1.61 4.10 5.00
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14.06  21:45 Румыния ... Черногория 1.90 3.30 4.60
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14.06  21:45 Босния и Герцеговина ... Финляндия 2.24 3.25 3.65
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14.06  21:45 Германия ... Италия 1.85 3.85 4.40
14.06  21:45 Польша ... Бельгия 3.50 3.35 2.15
14.06  21:45 Голландия ... Уэльс 1.30 5.20 11.00
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