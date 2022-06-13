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Лига наций УЕФА

Хорватия благодаря пенальти в дебюте выиграла в Париже, оставив Францию на последнем месте в группе

13 Июня 2022 • 23:42 Комментировать (1)
Франция
0:1
Хорватия
окончен

Сборная Франции по итогам четырех туров осталась на последнем месте в группе Лиги наций. Это стало понятно после домашнего поражения от хорватов, которое стало следствием пенальти на третьей минуте матча.

Протокол игры  
Франция 0:1Хорватия
  5'Модрич Лука (0:1)
Меньян МайкКунде Жюль  46' (Павар Бенжамен (  46'   62') Конате ИбраимаКимпембе ПреснелДинь ЛюкаНкунку Кристофер  73' (Коман Кингсли (  73') Камара Бубакар  46' (Чуамени Орельен (  46') Гендузи Маттео   18'  80' (Гризманн Антуан (  80') Рабио Адриен   67'Бензема КаримМбаппе Килиан
Запасные: Диаби МуссаКлосс ЖонатанАреола АльфонсСалиба ВильямТео ЭрнандесЛьорис УгоБен-Йеддер Виссам
Ивушич ИвицаСтанишич ЙосипЭрлич МартинШутало ЙосипЮранович ЙосипМодрич ЛукаБрозович Марсело   50'Ковачич Матео  90' (Шушич Лука (  90') Пашалич Марио  65' (Майер Ловро (  65') Будимир Анте  73' (Крамарич Андрей (  73') Брекало Йосип  73' (Влашич Никола (  73')
Запасные: Лабрович НедилькоИванушец ЛукаВида ДомагойЛивакович ДоминикЧалета-Цар ДуеОршич МиславПонграчич МаринЯкич Кристиян
13 июня. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).

В понедельник четвёртый тур прошёл в группе 1 элитного дивизиона Лиги наций. После первого круга финалисты последнего чемпионата мира сборные Франции и Хорватии обнаружили себя на двух последних строчках. Особенно неожиданно выглядела четвёртая строчка подопечных Дидье Дешама. По этой причине очная встреча на «Стад де Франс» была крайне важна.

Уже на третьей минуте в ворота французов был назначен пенальти. После углового Будимир упал в борьбе с Конате, и арбитры посчитали, что француз наступил на ногу нападающему гостей. Удар Модрича с точки не был идеальным, Меньян дотянулся до мяча, но парировать его не смог.

Французы тут же пошли вперёд. Мбаппе вскоре получил мяч перед штрафной и пробил с полулёта в створ, но Ивушич оказался на месте и забрал намертво футбольный снаряд. Хозяева вообще включили скорости и придавили хорватов. Однако гости отошли назад большими силами и отбивались. При этом хорваты в одной из контратак едва не заработали ещё один пенальти. Будемир слева ворвался в штрафную и столкнулся с Меньяном, но вратарь успел сыграть в мяч. Футбольный снаряд отлетел к Брекало, и голкиперу хозяев его пришлось сбивать, но это уже случилось не в зоне назначения пенальти.

После этой вылазки хорватов французы чуть сбавили обороты. Балканцы же продолжали спокойно отсиживаться издали, пробуя контратаковать, но не прикладывая к этому больших усилий. В итоге тайм так и катился к тому, чтобы завершиться без дополнительных моментов. Однако в самой концовке французы всё же могли сравнять результат. Сначала после углового Динь бил с линии штрафной, мяч попал в соперника и едва не юркнул в цель. После повторного корнера Динь уже бил с близкой дистанции, но вновь после рикошета футбольный снаряд прошёл рядом со штангой. Третий угловой завершился навесом на голову Нкунку, но он пробил в руки Ивушичу. В итоге на перерыв хорваты ушли, ведя в счёте.

Второй тайм французы начали ударом в створ из-за пределов штрафной в исполнении вышедшего на замену Чуамени. Однако Ивушич был готов и спокойно мяч забрал. Затем Мбаппе справа бил в дальний угол, но чуть-чуть не попал в цель. По истечении часа хозяева уже прорвались в штрафную. Мбаппе ворвался слева, получил мяч и бил почти с угла вратарской, но Ивушич отлично занял позицию и спас ворота.

Французы продолжали владеть мячом, но хорваты толком всё же не давали соперникам создавать опасные моменты. Гости защищались и числом, и умением. Нельзя было сказать, что у хозяева была россыпь моментов. Подопечные Дешама пытались бить по воротам из любой более или менее подходящей позиции, но все попытки хорваты спокойно блокировали. Минут за двадцать до конца гости в редкой вылазке едва не забили второй мяч. Брекало слева выкатил мяч на линию штрафной, откуда Майер бил без сопротивления в дальний угол, но Меньян спас.

После этой вылазки французы чуть сбавили. Более того, за две минуты до конца матча поставить точку мог Влашич, но его удар с линии штрафной в угол Меньян взял намертво. В компенсированное время хорваты едва не забили в свои ворота. После навеса слева Шутало опередил Бензема и направил мяч в нижний угол, но Ивушич спас. После розыгрыша углового и атаки вторым темпом Конате замыкал ещё один навес, но в створ не попал.

В итоге сборная Франции проиграла и осталась на последнем месте в квартете. Теперь игроки сборных наконец-то уходят в отпуск. Следующие матчи национальных команд состоятся уже осенью. 22-го сентября французы примут австрийцев, а через три дня отправятся в Данию. Хорваты в те же дни сыграют с теми же соперниками, естественно. Балканцы сначала примут скандинавов, а потом отправятся к альпийцам.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Хорватии
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окончен Азербайджан 2:0 Беларусь 2.40 3.00 3.35
окончен Исландия 2:2 Израиль 2.80 3.20 2.70
окончен Франция 0:1 Хорватия 1.50 4.60 7.50
окончен Дания 2:0 Австрия 1.85 3.60 4.70
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14.06  21:45 Англия ... Венгрия 1.33 5.40 11.00
14.06  21:45 Румыния ... Черногория 1.90 3.40 4.80
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