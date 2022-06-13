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Лига наций УЕФА

Тренер сборной Хорватии верит в победу своей команды над французами

13 Июня 2022 • 10:26 Комментировать
Франция
...
Хорватия
1.50 4.30 6.80
Через 10 ч. 10 мин.

Наставник хорватской сборной Златко Далич поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка с французами в рамках Лиги наций.

Далич сказал, что он хочет увидеть от своих подопечных такую же агрессию и самоотдачу, как и в предыдущих матчах турнира, ведь только тогда хорватская сборная сможет обыграть французов. Тренер отметил, что в трёх последних матчах с Францией его команда была очень близка к хорошему результату.

Напомним, что встреча между Францией и Хорватией состоится сегодня в 21.45 по московскому времени. В первом круге Лиги наций команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Хорватии Лига Наций Златко Далич
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ФРАНЦИЯ ХОРВАТИЯ
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13.06  21:45 Исландия ... Израиль 2.37 3.25 3.35
13.06  21:45 Франция ... Хорватия 2.02 3.45 3.95
13.06  21:45 Дания ... Австрия 2.32 3.30 3.25
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