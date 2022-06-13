Тренер сборной Хорватии верит в победу своей команды над французами

Наставник хорватской сборной Златко Далич поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка с французами в рамках Лиги наций.

Далич сказал, что он хочет увидеть от своих подопечных такую же агрессию и самоотдачу, как и в предыдущих матчах турнира, ведь только тогда хорватская сборная сможет обыграть французов. Тренер отметил, что в трёх последних матчах с Францией его команда была очень близка к хорошему результату.

Напомним, что встреча между Францией и Хорватией состоится сегодня в 21.45 по московскому времени. В первом круге Лиги наций команды сыграли вничью со счётом 1:1.