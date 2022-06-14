Защитник сборной Франции: Мы очень огорчены результатами

Защитник «ПСЖ» и французской сборной Преснел Кимпембе в разговоре с журналистами не скрывал разочарования от результатов своей национальной команды в Лиге наций.

Кимпембе сказал, что не выиграть ни один из четырёх матчей турнира — полное разочарование. Защитник отметил, что все футболисты и тренеры французской команды очень огорчены такими печальными результатами.

«Нам не хватало собранности и уверенности в своих силах, но мы постараемся всё это исправить», - добавил Кимпембе.

Напомним, что французская сборная под руководством Дидье Дешама после четырёх туров Лиги наций занимает последнюю строчку в своей группе.