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Лига наций УЕФА

Защитник сборной Франции: Мы очень огорчены результатами

14 Июня 2022 • 11:27 Комментировать
Франция
0:1
Хорватия
окончен

Защитник «ПСЖ» и французской сборной Преснел Кимпембе в разговоре с журналистами не скрывал разочарования от результатов своей национальной команды в Лиге наций.

Кимпембе сказал, что не выиграть ни один из четырёх матчей турнира — полное разочарование. Защитник отметил, что все футболисты и тренеры французской команды очень огорчены такими печальными результатами.

«Нам не хватало собранности и уверенности в своих силах, но мы постараемся всё это исправить», - добавил Кимпембе.

Напомним, что французская сборная под руководством Дидье Дешама после четырёх туров Лиги наций занимает последнюю строчку в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Лига Наций Преснел Кимпембе
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