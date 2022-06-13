Энрике – о Гави: «Трудно не восхищаться им»

Наставник сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу своей команды над Чехией и игру отдельных футболистов.

Испанцы выиграли со счётом 2:0, что позволило им обойти португальцев и возглавить свою группу в Лиге наций.

«Мы заканчиваем международный сбор как лидеры группы, не проиграв ни одного матча из четырёх. Мы провели все игры на высоком уровне. В сентябре мы вернёмся с целью стать первой сборной, которая дважды подряд сыграет в финале Лиги наций», – заявил на пресс-конференции Луис Энрике.

Рулевой сборной Испании отдельно отметил игру Гави и Марко Асенсио, представляющих «Барселону» и мадридский «Реал» соответственно: «Гави – это извергающийся вулкан, его игрой очень трудно не восхищаться. Асенсио очень хорошо выглядел как в атаке, так и в обороне. Он показал высокий уровень».