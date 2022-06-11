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Лига наций УЕФА

Энрике рассказал, за счёт чего Гави может стать звездой мирового уровня

11 Июня 2022 • 15:03 Комментировать
Испания
...
Чехия
1.30 5.40 9.50
12.06 21:45

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике считает, что полузащитнику «Барселоны» Гави ещё многому предстоит научиться, чтобы стать мировой звездой.

«Гави еще многое предстоит улучшить на поле и за его пределами. Я не собираюсь сравнивать моих игроков с ним, потому что в любом сравнении с тем же Бускетсом он проиграет, потому что Гави очень молодой», — цитирует Энрике Cope.es.

Завтра, 12 июня сборная Испании на своём поле примет Чехию в рамках четвёртого тура Лиги наций. В турнирной таблице испанцы идут вторыми, набрав пять очков после трёх матчей. Чехия идёт на третьем месте, отставая на одно очко.

Встреча между командами состоится в Малаге, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Чехии Луис Энрике Лига Наций Гави
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