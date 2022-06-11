Энрике рассказал, за счёт чего Гави может стать звездой мирового уровня

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике считает, что полузащитнику «Барселоны» Гави ещё многому предстоит научиться, чтобы стать мировой звездой.

«Гави еще многое предстоит улучшить на поле и за его пределами. Я не собираюсь сравнивать моих игроков с ним, потому что в любом сравнении с тем же Бускетсом он проиграет, потому что Гави очень молодой», — цитирует Энрике Cope.es.

Завтра, 12 июня сборная Испании на своём поле примет Чехию в рамках четвёртого тура Лиги наций. В турнирной таблице испанцы идут вторыми, набрав пять очков после трёх матчей. Чехия идёт на третьем месте, отставая на одно очко.

Встреча между командами состоится в Малаге, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.