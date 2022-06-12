Сборная Испании переиграла Чехию и возглавила группу, подвинув Португалию

В матче группового турнира Лиги наций сборная Испании принимала Чехию.

Только в третьем туре Лиги наций сборная Испании сумела одержать первую победу. И то 1:0 в Швейцарии смотрелись совсем не убедительно. Пока команда Луиса Энрике не показывает свою силу, не демонстрирует искромётного футбола, в общем, «красная фурия» соперников не устрашает. Явно без дрожи в коленках приехали и чехи, которые неделю назад едва этих самых испанцев не обыграли. Только на 90-й минуте Мартинес перекрыл гол и ассист форварда «Локо» Яна Кухты – 2:2.

Удивительно, но и матч в Малаге куда лучше начали чехи. Нет, владение было за Испанией, атаковали больше хозяева, но опасности никакой. А вот первый же удар в створ от чехов должен был становиться голевым. Ужасный пас Маркоса Алонсо в центр был перехвачен, быстро довели мяч до Черны и тот по науке бил из-под защитника в угол, однако Унай Симон продемонстрировал чудеса ловкости и реакции.

И тут же ещё момент создали чехи. Вацлав Черны теперь уже сам разогнал атаку передачей на Кухту, Ян влетел в штрафную площадь, далековато отпустил от себя мяч, но успел пробить с острого угла – Симон опять выручил. И вот за такую расточительность Испания уже наказала. Первый же момент, пришедший по сути из ничего, стал голом в середине первого тайма.

Коке забросил мяч на Маркоса Асенсио, тот стянул на себя защитников и с правого края покатил на линию вратарской, откуда неотразимо пробил Карлос Солер – 1:0. В похожем ключе полузащитник пока ещё «Валенсии» мог делать дубль. Опять Асенсио ему справа катил под удар, но дистанции 10 метров Карлос уже не смог попасть в створ. Кроме вышеназванных футболистов в атаке «красной фурии» трудились Мората и Ольмо, но были менее заметны.

Как раз Альваро и покинул поле первым, а с ним за компанию ушёл автор гола Солер. Луис Энрике на исходе часа игры вместо них выпустил Гави и Торреса, однако громче о себе заявил чешский запасной. Наш старый знакомый Алекс Крал вдруг разрядил пушку метров с 22, заставив Симона нырнуть к самой штанге. Голкипер сборной Испании справился и тут. А вскоре команда поддержала его усилия и сняла все вопросы по победителю матча, оформив второй гол.

Гави с Ольмо начали комбинацию в центре, далее мяч достался Феррану Торресу, который прострелил с правого фланга, а Сарабия замкнул дальнюю штангу, пробив буквально с метра – 2:0. Уверенный реванш испанцы взяли и за недавнюю ничью, и за бодрое начало Португалии. Победа «красной фурии» вкупе с поражением португальцев позволила сборной Испании возглавить вторую группу элитного дивизиона Лиги наций.