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Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству побед со сборной Испании

13 Июня 2022 • 00:04 Комментировать
Испания
2:0
Чехия
окончен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс приблизился к тройке лидеров по количеству побед в составе сборной Испании.

Сегодняшняя победа над сборной Чехии (2:0) стала для 33-летнего игрока 96-й за всю карьеру в составе «красной фурии» – это четвёртый показатель в истории сборной Испании наряду с легендарным экс-полузащитником «Барселоны» Андресом Иньестой. Для достижения данного результата Бускетсу потребовалось 137 игр, а Иньесте – 129.

Чаще среди испанцев в международных матчах побеждали только экс-полузащитник Хави Эрнандес, экс-голкипер Икер Касильяс и нынешний центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрес Иньеста Икер Касильяс Серхио Рамос Сборная Испании Хави Эрнандес Серхио Бускетс
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окончен Швейцария 1:0 Португалия 3.55 3.55 2.15
окончен Испания 2:0 Чехия 1.33 5.50 11.00
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