Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству побед со сборной Испании

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс приблизился к тройке лидеров по количеству побед в составе сборной Испании.

Сегодняшняя победа над сборной Чехии (2:0) стала для 33-летнего игрока 96-й за всю карьеру в составе «красной фурии» – это четвёртый показатель в истории сборной Испании наряду с легендарным экс-полузащитником «Барселоны» Андресом Иньестой. Для достижения данного результата Бускетсу потребовалось 137 игр, а Иньесте – 129.

Чаще среди испанцев в международных матчах побеждали только экс-полузащитник Хави Эрнандес, экс-голкипер Икер Касильяс и нынешний центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос.