Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Испании сыграет в женской форме против Чехии в Лиге наций

12 Июня 2022 • 17:59 Комментировать
Испания
...
Чехия
1.33 5.50 11.00
Через 1 ч. 59 мин.

Сегодня, 12 июня, сборная Испании в Малаге сыграет против Чехии в рамках 4-го тура Лиги наций.

Перед матчем пресс-служба сборной Испании сообщила о том, что команда выйдет на матч в женской футбольной форме. Это решение принято в качестве поддержки будущего чемпионата Европы среди женских команд.

Женский чемпионат Европы 2022 пройдёт в Англии с 6 по 31 июля. Сборная Испании выступит в группе B. Соперниками испанок стали Германия, Дания и Финляндия. Первый матч на турнире женская сборная Испании проведёт 8 июля против Финляндии.

Напомним, первыми в женской форме в официальном матче вышли футболисты сборной Германии.  


Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Чехии Лига Наций Женская Сборная Испании
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИСПАНИЯ ЧЕХИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Северная Ирландия 2:2 Кипр 1.55 3.80 7.00
Идет 41 минута Норвегия 1:0 Швеция 2.22 3.45 3.50
Идет 41 минута Северная Македония 4:0 Гибралтар 1.10 13.00 23.00
Идет 41 минута Грузия 0:0 Болгария 2.50 3.45 2.90
12.06  21:45 Греция ... Косово 1.88 3.75 4.30
12.06  21:45 Швейцария ... Португалия 4.00 3.45 2.00
12.06  21:45 Испания ... Чехия 1.91 3.55 4.30
12.06  21:45 Мальта ... Сан-Марино 1.22 6.40 12.00
12.06  21:45 Словения ... Сербия 3.75 3.45 2.11
13.06  17:00 Казахстан ... Словакия 4.40 3.45 1.95
13.06  19:00 Азербайджан ... Беларусь 2.20 3.15 3.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Июня
17:59 · Лига наций УЕФА
Сборная Испании сыграет в женской форме против Чехии в Лиге наций
14:45 · Лига наций УЕФА
Ван Галь: «Силлессен? Он мне не нравится, он часто травмируется»
14:15 · Лига наций УЕФА
Саутгейт: «Важность Кейна? Так и Франция без Мбаппе была «мёртвой»
13:38 · Лига наций УЕФА
Полузащитник сборной Португалии: Роналду — лучший футболист мира 1
12:11 · Лига наций УЕФА
Игрок сборной Болгарии после ДТП выбыл из строя на 4 месяца
12:02 · Лига наций УЕФА
Дель Пьеро высказался по поводу игры англичан в матче с Италией
11:03 · Лига наций УЕФА
Ван Галь остался недоволен судейством в матче с Польшей 1
10:56 · Лига наций УЕФА
Нойер рассказал, чего не хватило Германии, чтобы одолеть Венгрию
10:46 · Лига наций УЕФА
Магуайр посетовал на слабую результативность сборной Англии
09:46 · Лига наций УЕФА
Вратарь сборной Венгрии — о матче с немцами: Не стоит считать, что стакан наполовину полон
09:12 · Лига наций УЕФА
Депай высказался по поводу незабитого пенальти в матче с Польшей
09:07 · Лига наций УЕФА
Пессина: Могли победить Англию, так как создали больше моментов
08:39 · Лига наций УЕФА
Холанн назвал причину, по которой норвежцы не смогли обыграть Словению
08:20 · Лига наций УЕФА
Маунт разочарован ничьей с Италией
05:53 · Лига наций УЕФА
Швейцария - Португалия: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА 1
Все новости
Рекомендуем