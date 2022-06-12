Сборная Испании сыграет в женской форме против Чехии в Лиге наций

Сегодня, 12 июня, сборная Испании в Малаге сыграет против Чехии в рамках 4-го тура Лиги наций.

Перед матчем пресс-служба сборной Испании сообщила о том, что команда выйдет на матч в женской футбольной форме. Это решение принято в качестве поддержки будущего чемпионата Европы среди женских команд.

Женский чемпионат Европы 2022 пройдёт в Англии с 6 по 31 июля. Сборная Испании выступит в группе B. Соперниками испанок стали Германия, Дания и Финляндия. Первый матч на турнире женская сборная Испании проведёт 8 июля против Финляндии.

Напомним, первыми в женской форме в официальном матче вышли футболисты сборной Германии.