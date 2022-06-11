Энрике рассказал, почему Мората важен для «Ювентуса» и сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике лестно высказался о нападающем Альваро Морате.

Испанский форвард провёл минувший сезон в «Ювентусе» на правах аренды из мадридского «Атлетико». В настоящий момент туринский клуб пытается оформить полноценный переход Мораты в свои ряды по сниженной цене.

«Мората отлично работает без мяча, он всегда усложняет жизнь защитникам. Умение отрабатывать в обороне необходимо, если мы хотим рассчитывать на победу в каждом матче, – приводит слова рулевого испанцев Corriere dello Sport. – Вот почему Мората так важен. По этой же причине он необходим «Ювентусу» даже после прихода Влаховича», – заявил Энрике на пресс-конференции.