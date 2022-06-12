Сборная Испании продлила длительную беспроигрышную серию в домашних матчах

Сборная Испании обыграла Чехию в поединке Лиги наций (2:0), продлив свою беспроигрышную серию.

Испанцы не знают поражений в родных стенах на протяжении 22-х матчей во всех соревнованиях (17 побед и 5 ничьих) – это второй показатель в истории сборной. Самая продолжительная домашняя беспроигрышная серия «красной фурии» насчитывает 34 матча – с марта 2007 года по ноябрь 2014 при Луисе Арагонесе и Висенте дель Боске.

В сегодняшнем поединке испанцы взяли верх благодаря голам Карлоса Солера на 24-й минуте и Пабло Сарабии на 75-й. Коллектив Луиса Энрике возглавляет свою группу в Лиге наций после четырёх туров, опережая португальцев на одно очко.