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Лига наций УЕФА

Венгрия вновь удивляет: Германия добилась лишь ничьей в Будапеште

11 Июня 2022 • 23:42 Комментировать
Венгрия
1:1
Германия
окончен
Сборные Венгрии и Германии обменялись голами в первые десять минут и больше не забивали. Шансы вырвать победу были у обеих команд, но они их не реализовали.

 

Протокол игры  
Венгрия 1:1Германия
(1:0) Надь Жолт6'   
  9'Хофманн Йонас (1:1)
Гулачи Петер   86'Ланг АдамОрбан ВиллиСалаи АттилаФиоло ОттилаНадь АдамСтайлс Каллум  87' (Вечеи Балинт (  87') Надь Жолт  70' (Него Лоик (  70') Шаллаи Роланд   17'  76' (Газдаг Даниэль (  76') Собослаи ДоминикСалаи Адам  69' (Адам Мартин (  69'   90')
Запасные: Саппанош ПетерШен СаболчДибус ДенешКечкеш АкошВанча ЗаланСаллой ДаниэльБарат ПетерБолла Бендегуз
Нойер МануэльКерер ТилоЗюле НикласШлоттербек Нико   36'Хофманн Йонас  85' (Адейеми Карим (  85') Киммих ЙозуаГорецка Леон  69' (Гюндоган Илкай (  69') Раум ДавидХаверц Кай  85' (Нмеча Лукас (  85') Мусиала Джамал  78' (Брандт Юлиан (  78') Вернер Тимо  78' (Мюллер Томас (  78')
Запасные: Клостерманн ЛукасТрапп КевинСтах АнтонСане ЛеройБауманн ОливерХенрихс БенджаминТа Джонатан

11 июня. Стадион "Ференц Пушкаш".В субботу прошли очередные матчи в группе 3 элитного дивизиона Лиги наций, которая перед стартом по составу казалась самой интересной. В очередном матче сборная Венгрии принимала команду Германии. Хозяева перед поединком шли вторыми, успев обыграть Англию и проиграть Италии. Бундестим же с теми же соперниками разошлась миром и занимала третью строчку в квартете.

Матч начинался спокойно, немцы пытались забрать себя мяч. Однако венгры неожиданно быстро открыли счёт. После длинной передачи Фиоло получил мяч справа, навесил в центр, где Шаллаи головой бил в упор, но Нойер парировал этот выстрел. Однако футбольный снаряд отскочил к Надю, который обыграл защитника и мощным ударом под перекладину привёл трибуны в восторг.

Радость хозяев длилась, правда, недолго. Шлоттербек со своей половины сделал диагональную передачу к правой зоне чужой штрафной, Хофманн опередил Гулачи, пробросил мяч себе на ход, оббежал вратаря и пробил уже в пустые ворота.

После этого игра вновь успокоилась. Венгры к чужим воротам особо не подходили, а у немцев ничего опасного не получалось. В середине тайма разве что Хаверц головой едва не замкнул навес, но немного не дотянулся до мяча. После этого венгры постарались взвинтить темп и пару раз подошли к штрафной гостей. Бундестим ответила своим полумоментом. После быстрой атаки Хофманн справа простреливал на дальний угол в направление Вернера, но того успел опередить Орбан.

В конце тайма команды обменялись острыми выстрелами. Сначала Собослаи решился на дальний выстрел со штрафного, мяч попал в голову Вернера и едва не залетел в «девятку». В ответ Мусиала пытался в левой зоне штрафной обыграть соперника, но сделал скидку на Раума, который пытался закрутить футбольный снаряд в притирку с дальней штангой, но чуть не попал. Затем ещё Вернер откликнулся на вертикальную передачу и с правого края в касание пытался попасть в ближний угол, но вновь оказалось неточно. В ответ хозяева провели атаку, и после навеса слева Фиоло пальнул слёта в дальний нижний угол, но в створ не попал. В итоге на перерыв команды ушли при равном результате.

В начале второго тайма немцы провели опасную атаку, но потенциально опасную передачу Вернера на Хаверца прервал Надь. Долгое время это был самый острый момент после перерыва. Команды катали мяч, немцы чуть больше им владели, но прямо опасных ударов не было.

За двадцать минут до конца матча немцы требовали пенальти, когда после углового, кажется, Шлоттербека все-таки завалили, но арбитры посчитали иначе. Тут же Хаверц тонкой передачей вывел Хофманна и Вернера вдвоём против одного Гулачи. Полузащитник хотел уже вывести форварда на пустые ворота, но его передачу успел прервать Орбан.

Тут же немцы сами себе едва не привезли. Керер неаккуратно с фланга отдавал пас назад, мяч оказался у Шаллаи, чей удар Нойер парировал. Тут же после углового последовала подача на голову Адаму, но он пробил точно в руки немецкому вратарю. Чуть позже Газдаг получил мяч слева и нанёс мощнейший выстрел под перекладину, но Нойер вновь выручил. После розыгрыша углового Орбан головой пробил с рикошетом от земли, но вратарь немцев вновь был на месте.

В итоге матч так и завершился миром. 14-го июня обе сборные закончат текущую сессию матчей Лиги наций. Сборная Венгрии отправится в гости к англичанам, а немцы в этот же день примут итальянцев.

Роман Андреев

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Сборная Германии Сборная Венгрии
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окончен Фарерские острова 2:1 Литва 2.55 3.00 3.10
окончен Ирландия 3:0 Шотландия 2.85 2.95 2.80
окончен Венгрия 1:1 Германия 8.00 4.80 1.40
окончен Англия 0:0 Италия 2.00 3.40 4.30
окончен Уэльс 1:1 Бельгия 4.30 3.75 1.90
окончен Черногория 1:1 Босния и Герцеговина 3.40 3.05 2.35
окончен Люксембург 0:2 Турция 7.30 4.40 1.45
окончен Голландия 2:2 Польша 1.35 5.50 9.50
окончен Румыния 1:0 Финляндия 2.60 3.00 3.00
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12.06  19:00 Норвегия ... Швеция 2.07 3.45 3.65
12.06  19:00 Северная Македония ... Гибралтар 1.10 13.00 23.00
12.06  19:00 Грузия ... Болгария 2.50 3.45 2.90
12.06  21:45 Греция ... Косово 1.88 3.75 4.30
12.06  21:45 Словения ... Сербия 4.20 3.55 1.90
12.06  21:45 Швейцария ... Португалия 4.00 3.45 2.00
12.06  21:45 Испания ... Чехия 1.91 3.55 4.30
12.06  21:45 Мальта ... Сан-Марино 1.14 7.70 26.00
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