Мусиала повторил рекорд Гётце в сборной Германии

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала сегодня проведёт свой 14-й матч за сборную Германии – это повторение рекорда.

Немецкая национальная команда сыграет в гостях против сборной Венгрии в рамках Лиги наций. 19-летний Джамал Мусиала попал в стартовый состав – он в 14-й раз сыграет за сборную Германии, что позволит ему повторить рекорд страны по количеству игр, проведённых до 20-летия, сообщает Opta. Ранее единоличным рекордсменом был Марио Гётце.

В предыдущих 13 поединках за сборную Германии Мусиала стал автором одного забитого мяча и одной результативной передачи. Несколькими годами ранее он защищал цвета молодёжной сборной Англии.