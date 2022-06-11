Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Мусиала повторил рекорд Гётце в сборной Германии

11 Июня 2022 • 21:39 Комментировать
Венгрия
1:1
Германия
8.00 4.70 1.40
1-й тайм

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала сегодня проведёт свой 14-й матч за сборную Германии – это повторение рекорда.

Немецкая национальная команда сыграет в гостях против сборной Венгрии в рамках Лиги наций. 19-летний Джамал Мусиала попал в стартовый состав – он в 14-й раз сыграет за сборную Германии, что позволит ему повторить рекорд страны по количеству игр, проведённых до 20-летия, сообщает Opta. Ранее единоличным рекордсменом был Марио Гётце.

В предыдущих 13 поединках за сборную Германии Мусиала стал автором одного забитого мяча и одной результативной передачи. Несколькими годами ранее он защищал цвета молодёжной сборной Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Марио Гётце Джамал Мусиала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕНГРИЯ ГЕРМАНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Украина 3:0 Армения 1.20 7.00 14.00
окончен Ирландия 3:0 Шотландия 2.85 3.00 2.75
окончен Фарерские острова 2:1 Литва 2.50 3.05 3.15
Идет 44 минута Англия 0:0 Италия 2.28 3.40 3.30
Идет 42 минута Венгрия 1:1 Германия 7.00 4.30 1.50
Идет 44 минута Черногория 0:0 Босния и Герцеговина 2.75 3.10 2.80
Идет 44 минута Люксембург 0:1 Турция 8.20 5.00 1.39
Идет 43 минута Уэльс 0:0 Бельгия 4.70 3.70 1.79
Идет 41 минута Румыния 1:0 Финляндия 2.16 3.30 3.70
Идет 44 минута Голландия 0:1 Польша 1.80 3.65 4.70
12.06  16:00 Северная Ирландия ... Кипр 1.81 3.80 4.70
12.06  19:00 Грузия ... Болгария 2.50 3.45 2.90
12.06  19:00 Норвегия ... Швеция 2.22 3.45 3.50
12.06  19:00 Северная Македония ... Гибралтар 1.10 13.00 23.00
12.06  21:45 Мальта ... Сан-Марино 1.22 6.40 12.00
12.06  21:45 Греция ... Косово 1.88 3.75 4.30
12.06  21:45 Словения ... Сербия 3.75 3.45 2.11
12.06  21:45 Швейцария ... Португалия 4.00 3.45 2.00
12.06  21:45 Испания ... Чехия 1.91 3.55 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Июня
22:27 · Лига наций УЕФА
Матч Люксембург – Турция был приостановлен из-за проблем с угловым флажком
21:39 · Лига наций УЕФА
Мусиала повторил рекорд Гётце в сборной Германии
21:19 · Лига наций УЕФА
Англия - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:18 · Лига наций УЕФА
Венгрия - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:16 · Лига наций УЕФА
Уэльс - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:14 · Лига наций УЕФА
Голландия - Польша: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:04 · Италия. Серия А
Энрике рассказал, почему Мората важен для «Ювентуса» и сборной Испании
21:04 · Лига наций УЕФА
Сборная Ирландии разгромила шотландцев, Фареры сильнее Литвы
16:55 · Лига наций УЕФА
Роналду не сыграет за сборную Португалии до сентября
15:23 · Лига наций УЕФА
Украина - Армения: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 2
15:03 · Лига наций УЕФА
Энрике рассказал, за счёт чего Гави может стать звездой мирового уровня
11:20 · Лига наций УЕФА
Вратарь австрийской сборной восхитился игрой Мбаппе
10:18 · Лига наций УЕФА
Бензема: В матче с австрийцами нам не хватило немного удачи
09:52 · Лига наций УЕФА
Саутгейт: Игра при пустых трибунах — позор для Англии
08:58 · Лига наций УЕФА
Рангник прокомментировал ничью в матче с Францией
Все новости
Рекомендуем