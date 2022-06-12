Вратарь сборной Венгрии — о матче с немцами: Не стоит считать, что стакан наполовину полон

Голкипер венгерской сборной Петер Гулачи поделился с журналистами своим мнением по поводу поединка в Лиге наций с немецкой командой.

Гулачи сказал, что в последние полчаса у венгерской сборной было даже больше шансов вырвать победу, чем у немцев, но пока не стоит считать, что стакан наполовину полон. Вратарь отметил, что когда ты очень близок к победе, то после матча всегда возникают мысли «а что если?», но нужно оставаться реалистами.

Напомним, что встреча между венграми и немцами завершилась вничью со счётом 1:1. У сборной Венгрии после трёх туров Лиги наций в активе четыре очка.