Флик – о ничьей с Венгрией: «Знали, что будет сложно, но разочарованы результатом»

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик прокомментировал ничью своей команды в матче со сборной Венгрии в Лиге наций.

Выездная для немцев встреча завершилась со счётом 1:1. Такой же результат был зафиксирован и в двух предыдущих матчах Германии.

«Нам необходимо извлечь уроки из сегодняшней игры, – подводит итоги Флик. – Конечно, мы рассчитывали победить, но я не буду оправдываться. В раздевалке все были разочарованы. Теперь у нас есть два дня, чтобы восстановить силы и выставить на матч с Италией самых подготовленных игроков.

Венгры – крайне непростой соперник, они действуют очень компактно. Но наша команда находится в стадии строительства», – рассказал рулевой сборной Германии.