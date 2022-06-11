Сборная Германии установила собственный рекорд, завершив четыре матча подряд с одинаковым счётом

Сборная Германии в очередной раз свела свой матч к результату 1:1.

Сегодняшняя встреча Лиги наций против сборной Венгрии началась для немцев с пропущенного уже на шестой минуте гола. Однако спустя всего три минуты команда Ханси Флика сравняла счёт усилиями Йонаса Хофмана. Больше голов забито не было – 1:1. Ранее тот же результат был зафиксирован в поединках со сборными Англии и Италии в июне, а также со сборной Нидерландов в мартовском матче.

Согласно сведениям Opta, это первый случай в истории, когда немецкая сборная завершила с одинаковым счётом четыре матча кряду.