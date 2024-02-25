Тарханов: «Китайский футбол стал популярнее благодаря Слуцкому»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об успехах наставника «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого, который сумел выиграть Суперкубок Китая.

По мнению Тарханова, работа в «Шанхай Шеньхуа» пойдёт на пользу не только российскому тренеру, но и всему китайскому футболу.

«Китайский футбол уже стал популярнее благодаря Слуцкому. Теперь в России о нём много говорят, следят за успехами команды, в которой работают российские специалисты», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Отметим, что этот трофей стал для Слуцкого первым в Китае. Ране он трижды выигрывал чемпионат России с ЦСКА, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.