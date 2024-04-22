Булыкин предположил, что будущее Дзюбы - в Китае

Дмитрий Булыкин, бывший форвард московского «Локомотива» порассуждал о судьбе форварда «Локо» нынешнего – Артёма Дзюбы. Слухи отправляли ранее 35-летнего голеадора в Китай к хорошо знакомому ему Леониду Слуцкому.

«Как Дзюба ведёт себя на тренировках - неизвестно. Возможно, травмировался или от других клубов предложения. Поссорился или хочет больше зарплату. Много тонкостей, знать о которых не можем. Предполагаю, летом уедет в Китай к своему ближайшему другу‑тренеру», - говорит Булыкин телеканалу «Матч ТВ».

В текущем сезоне блистающий в сезоне прошлом голами Дзюба забил лишь четыре гола и оформил четыре голевые передачи в 25 встречах.